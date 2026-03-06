Travis Japan、新曲「陰ニモ日向ニモ」FC限定盤特典のティザー公開 バラエティ企画で魅力を凝縮
7人組グループ・Travis Japanが、4月15日に発売する新曲「陰ニモ日向ニモ」（読み：かげにもひなたにも）のファンクラブ限定盤に封入される特典ディスクのティザー映像を公開した。
【動画】魅力盛りだくさん！FC盤特典映像ダイジェスト公開
今回の特典映像ディスクは、約91分という圧倒的なスケールで贈る、ファン必携のスペシャルパッケージ。そのメインを飾るのが、メンバーの個性が爆発するバラエティコンテンツ『PTJG 〜トラジャ完璧王決定戦！〜』。彼らの高いバラエティスキルと素顔のチームワークをこれでもかと詰め込んだこの企画は、笑いと驚きが絶えない、まさに「トラジャの魅力」が凝縮された内容となっている。
さらに、楽曲の世界観を美しく描き出したミュージックビデオもあわせて収録。爆笑必至のバラエティから、アーティストとしての真骨頂を見せつけるパフォーマンス映像までがこの一枚に集結しており、彼らの多才な魅力を余すことなく堪能できるぜいたくなラインナップとなっている。
また、全28ページにわたるフォトブックも付随し、映像と写真の両面から「陰ニモ日向ニモ」の世界を深く掘り下げることができる。このファンクラブ限定盤のオーダー受付期間は、4月1日午後11時59分まで。受付期間内であっても予定数に達し次第販売終了となる。
