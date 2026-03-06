窪塚洋介＆亀梨和也W主演『外道の歌 SEASON2』 南沙良ら続投キャスト＆キービジュアル公開 新たなキャラクターの存在も明かされる
窪塚洋介と亀梨和也が主演を務める『外道の歌 SEASON2』の続投キャストの情報が公開された。前作に続き、南沙良、森崎ウィン、馬場ふみか、溝端淳平、杉本哲太の出演が決定した。
【写真】異様な緊張感を漂わせる『外道の歌 SEASON2』出演者
同作品は人気コミックを実写化した、復讐屋を営む男たちを描くクライムサスペンスドラマ。南が演じる開成奈々子は、練馬区一家殺害事件の生存者。犯人への復讐を果たすため、復讐屋コンビ・カモ（窪塚）とトラ（亀梨）のもとを訪れ、やがて行動を共にしていく。
そして、カモとトラの前に立ちはだかるのがライバル組織「朝食会」。その東京支部B代表であり、SEASON2の物語の鍵を握る存在が、馬場演じる榎加世子。さらに彼女に付き従う驚異的な戦闘能力を持つボディーガード・鶴巻裕役の溝端も続投となる。前作でサイコパスぶりをさく裂させた森崎演じる園田夢二も再び登場。漫画編集者という顔を持ちながら、“取材”と称して殺人を重ねる連続殺人鬼という歪んだ存在感は健在だ。
さらに、現役刑事でありながら、カモが裏で危険な仕事をしていることに気づきつつも黙認している鴨ノ目士郎（杉本）も関わっていく。
続投キャスト公開に合わせてキービジュアルも公開された。カモとトラ、そして開成奈々子が鋭い眼差しでこちらを見つめるキービジュアル。どこかシュールで静かな空気をまといながら、その視線は異様な緊張感を帯びている。舞台は、表向きはどこにでもある古本屋。しかしその実態は、復讐代行屋の受付窓口でもある「カモメ古書店」。依頼者がレジに本を持っていき、「この本、おいくらですか？」と尋ねるのが合図。カモが「いくら出せるの？」と聞き返した瞬間、裁きの物語が始まる。3人の表情から滲み出るのは、法の裁きから逃れた悪人への怒りと、躊躇なき制裁を引き受ける覚悟。静かな空間に張り詰める緊張感が、これから始まる“裁き”の気配を色濃く予感させるビジュアルに仕上がっている。
さらに、新キャラクターの存在も明かされた。公式サイトには「カモの幼馴染」、「虹彩異色症（ヘテロクロミア）」、「人体破壊マニア」、「同一人格者」と肩書が並べられている。
同作品は、SNS関連動画総再生数4,500万回越えのメガヒットドラマ『外道の歌』シリーズの第2弾となる。先日SEASON2配信決定が発表され、「続編ばんざあああああああいいい!!!」「待って待って待ち侘びていました！」「かっこいいカモトラコンビに逢える幸せをありがとうございます」など、SNS上には歓喜の声が溢れ返った。SEASON2は4月からDMM TVで独占配信される。
【写真】異様な緊張感を漂わせる『外道の歌 SEASON2』出演者
同作品は人気コミックを実写化した、復讐屋を営む男たちを描くクライムサスペンスドラマ。南が演じる開成奈々子は、練馬区一家殺害事件の生存者。犯人への復讐を果たすため、復讐屋コンビ・カモ（窪塚）とトラ（亀梨）のもとを訪れ、やがて行動を共にしていく。
さらに、現役刑事でありながら、カモが裏で危険な仕事をしていることに気づきつつも黙認している鴨ノ目士郎（杉本）も関わっていく。
続投キャスト公開に合わせてキービジュアルも公開された。カモとトラ、そして開成奈々子が鋭い眼差しでこちらを見つめるキービジュアル。どこかシュールで静かな空気をまといながら、その視線は異様な緊張感を帯びている。舞台は、表向きはどこにでもある古本屋。しかしその実態は、復讐代行屋の受付窓口でもある「カモメ古書店」。依頼者がレジに本を持っていき、「この本、おいくらですか？」と尋ねるのが合図。カモが「いくら出せるの？」と聞き返した瞬間、裁きの物語が始まる。3人の表情から滲み出るのは、法の裁きから逃れた悪人への怒りと、躊躇なき制裁を引き受ける覚悟。静かな空間に張り詰める緊張感が、これから始まる“裁き”の気配を色濃く予感させるビジュアルに仕上がっている。
さらに、新キャラクターの存在も明かされた。公式サイトには「カモの幼馴染」、「虹彩異色症（ヘテロクロミア）」、「人体破壊マニア」、「同一人格者」と肩書が並べられている。
同作品は、SNS関連動画総再生数4,500万回越えのメガヒットドラマ『外道の歌』シリーズの第2弾となる。先日SEASON2配信決定が発表され、「続編ばんざあああああああいいい!!!」「待って待って待ち侘びていました！」「かっこいいカモトラコンビに逢える幸せをありがとうございます」など、SNS上には歓喜の声が溢れ返った。SEASON2は4月からDMM TVで独占配信される。