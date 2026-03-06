テレ東、新番組はショートアニメに特化！30分枠で4作品 4月12日朝7時から放送開始
テレビ東京は6日、ショートアニメに特化した新番組『アニもり！』（毎週日曜午前7時〜7時30分）を4月12日より放送スタートさせることを発表した。キックオフタイトルは、「小3 アシベ QQ ゴマちゃん」、「クマーバ（シーズン3）」、「おでかけ子ザメ（シーズン２）」、「デザート キャッチ！ティニピン」の4作品となっている。
【画像】絵柄がセンス抜群！『犬夜叉』『半妖の夜叉姫』の色紙＆新グッズ
番組のコンセプトは、番組をカプセルトイマシン、各ショートアニメをその中から次々飛び出すカプセルトイに見立て、「週末の朝に子供から大人まで、ワクワクするような、話題のショートアニメもりだくさん」のスペシャルプログラムとして展開。30分間で多種多様な世界観を楽しめる、“アニメ”+“アミューズメント”＝“アニミューズメント”を提供する。
7月からは「プラノサウルス ガチコセイブツ部」がスタートするなど、今後も続編、新作を問わず、続々と注目ショートアニメを放送。番組のボイスナビゲーターをNHK『おかあさんといっしょ』の元『パント！』のおねえさん・上原りさが担当する。
■番組担当・紅谷佳和（テレビ東京 アニメ局アニメ制作部長）コメント
コンテンツ消費が加速するなかで、短い時間で高い満足度が得られる「ショートアニメ」の文化は、今や全世代にとって不可欠なものとなり、放送局、アニメ関連企業を問わず、アニメ・IPビジネスの大きな可能性としてますます注力されてきています。
一方で、新たなIP、新たなアニメを育てるには、個の魅力を大切にしつつも、埋没を避けるための大きな受け皿があっていいと考えました。そこでこの春、単体でも人気の注目ショートアニメを「30分枠」に集合させ、視聴者がいろいろな角度から楽しめる番組を誕生させました。毎週日曜の朝７時、目覚めてまずスマホを手に取る感覚で是非テレビでショートアニメをお楽しみください。また、この番組だからできる別世界観のキャラクター同士によるコラボ施策なども検討していきます。是非ご期待ください。
■上原りさコメント
皆さん、こんにちは！この度番組ナビゲーターとして参加させていただくことになりました、上原りさです。私自身アニメを見て育ってきましたが、短編のいろんな作品に触れられる機会はなかなかありませんでした。今回この番組でまだ見ぬ素敵なアニメに出会えることがとても楽しみです。懐かしいものから新しいもの、ホッコリするもの、クスッと笑顔が溢れるもの、たくさん素敵な作品を皆さんと楽しく共有していけるのを心から楽しみにしています。
【画像】絵柄がセンス抜群！『犬夜叉』『半妖の夜叉姫』の色紙＆新グッズ
番組のコンセプトは、番組をカプセルトイマシン、各ショートアニメをその中から次々飛び出すカプセルトイに見立て、「週末の朝に子供から大人まで、ワクワクするような、話題のショートアニメもりだくさん」のスペシャルプログラムとして展開。30分間で多種多様な世界観を楽しめる、“アニメ”+“アミューズメント”＝“アニミューズメント”を提供する。
■番組担当・紅谷佳和（テレビ東京 アニメ局アニメ制作部長）コメント
コンテンツ消費が加速するなかで、短い時間で高い満足度が得られる「ショートアニメ」の文化は、今や全世代にとって不可欠なものとなり、放送局、アニメ関連企業を問わず、アニメ・IPビジネスの大きな可能性としてますます注力されてきています。
一方で、新たなIP、新たなアニメを育てるには、個の魅力を大切にしつつも、埋没を避けるための大きな受け皿があっていいと考えました。そこでこの春、単体でも人気の注目ショートアニメを「30分枠」に集合させ、視聴者がいろいろな角度から楽しめる番組を誕生させました。毎週日曜の朝７時、目覚めてまずスマホを手に取る感覚で是非テレビでショートアニメをお楽しみください。また、この番組だからできる別世界観のキャラクター同士によるコラボ施策なども検討していきます。是非ご期待ください。
■上原りさコメント
皆さん、こんにちは！この度番組ナビゲーターとして参加させていただくことになりました、上原りさです。私自身アニメを見て育ってきましたが、短編のいろんな作品に触れられる機会はなかなかありませんでした。今回この番組でまだ見ぬ素敵なアニメに出会えることがとても楽しみです。懐かしいものから新しいもの、ホッコリするもの、クスッと笑顔が溢れるもの、たくさん素敵な作品を皆さんと楽しく共有していけるのを心から楽しみにしています。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優