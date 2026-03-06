原 由子、45周年ライブを全国映画館で生中継 チケットエントリー殺到でライブビューイング決定
原 由子のソロデビュー45周年を祝うアニバーサリーライブ『伊右衛門 presents 原 由子 45th Anniversary Live「京都・鎌倉物語 2026」』の最終公演が、全国の映画館にてライブビューイング（生中継）されることが決定した。
【写真】ハンドマイクで歌唱する原 由子
今回のライブビューイングは、キャパシティを大幅に超えるチケットエントリーが殺到したことを受けて実施される。ツアーの最終日である4月7日の神奈川・鎌倉芸術館 大ホール公演の模様が、全国24の映画館で楽しめる。詳細は、本ライブビューイングの特設サイトで確認できる。
同ツアーは、原が4月21日にソロデビュー45周年を迎えることを祝して開催される。「京都物語」「鎌倉物語」「鎌倉 On The Beach」など原の楽曲にたびたび登場する土地である2つの古都＝京都・鎌倉で紡ぐ4日間のライブとなる。3月31日、4月1日にロームシアター京都 メインホール、4月6日、7日に鎌倉芸術館 大ホールにて、計4公演が行われる。
同公演を支えるバンドメンバーは、斎藤 誠、中シゲヲ（ギター）、山内 薫（ベース）、片山敦夫（キーボード）、山本拓夫（サックス）、TIGER（コーラス）、金原千恵子、栄田嘉彦（バイオリン）らといった名うてのメンバーに加え、今回はドラムにサザンオールスターズから松田 弘の参加が決定。昨年までのサザンオールスターズとしての大きな活動の熱も冷めやらぬ中、原と長年音楽活動をともにしてきた松田が、このアニバーサリーライブでどのようなグルーヴとハーモニーを生み出すのか、期待が高まる。
■『原 由子 45th Anniversary Live「京都・鎌倉物語 2026」』ライブビューイング概要
日時：4月7日（火） 午後6時30分開演
会場：全国各地の映画館にて実施
