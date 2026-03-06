岡田准一がミステリーハンターに 『世界ふしぎ発見！』でエジプト潜入
TBSは、3月14日午後7時から『40周年特別版 世界ふしぎ発見！大発掘！黄金のマスクが出た！岡田准一エジプト特別潜入3時間SP』を放送する。俳優の岡田准一がミステリーハンターとして出演し、古代エジプトの発掘現場やピラミッド内部などを特別取材。約3300年前の墓に残された「封印の壁」を開ける歴史的瞬間にも立ち会う。
【写真】番組カットを先行公開！
同番組は「歴史と遊ぶ」をテーマに、世界各地の歴史や文化の謎をクイズとトークで解き明かしてきた人気番組。1986年の放送開始から約40年続き、2024年春にレギュラー放送は終了したが、今回1年ぶりにスペシャル番組として復活する。クイズマスターの草野仁、MCの石井亮次、レギュラー解答者の黒柳徹子、野々村真らおなじみの出演者も集結する。
40周年特別版の大きな見どころとなるのが、日本のテレビとして初めて取材に成功した2つの現場だ。1つは、エジプト考古学界のザヒ博士率いる発掘チームが新たに発見した約3300年前の墓。入口をふさぐ「封印の壁」が残された状態で発見されたもので、岡田は発掘隊とともにその壁を開ける瞬間に立ち会う。長い年月閉ざされていた墓の内部には、ミイラや副葬品が手つかずのまま残されている可能性があり、棺が開く瞬間までを独占公開するという。
さらに、世界最大級のピラミッドとして知られる「クフ王のピラミッド」も真夜中に貸し切り取材。地上約42メートルの「王の間」や非公開の「女王の間」、地下約30メートルの空間などに潜入し、なぜミイラや財宝が見つかっていないのかという長年の謎に迫る。
番組では、ツタンカーメンの黄金の財宝が展示される大エジプト博物館も特別取材。ツタンカーメンとともに埋葬されていた2体の小さなミイラや、行方が注目されてきた“謎の女性ミイラ”の調査にも迫り、王妃アンケセナーメンの可能性について追跡する。
岡田は出演にあたり「子どもの頃から拝見している番組にミステリーハンターとして参加できたことを光栄に感じています。文化や歴史が大好きで、いつかエジプトを実際に見たいと思っていた」とコメント。「『ふしぎ発見』で新発見という記事になることもあるかもしれないですね。歴史を学びながら最新のエジプトを伝えられたら」と意気込みを語っている。
