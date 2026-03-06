『ヤンドク！』イケメン医師＆元ヤンが大集合 八木勇征“小田桐”の過去も明らかに【第9話あらすじ】
俳優の橋本環奈が主演を務めるフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜 後9：00）の第9話が9日に放送される。放送を前に、あらすじと場面カットが公開された。かつて岐阜で名を轟（とどろ）かせた湖音波＆沖田竜司(おきた・りゅうじ／小林虎之介）のヤンキーコンビが再結成!?木刀をもった湖音波と、バチバチにメンチを切った竜司の衝撃的な場面写真が公開となった。このシーンは今回登場する“元ヤン妊婦”の想像上のシーンになるのだが…なぜこんな奇天烈（きてれつ）な想像をすることになったのか。
【写真】「ROIROM」として活動！浜川路己＆本多大夢の個別ショット
第9話では、元ヤンだけでなくイケメン医療関係者も大集合。先日、今作でドラマ初出演を果たすことが発表されたROIROMは本多大夢が循環器内科・研修医、浜川路己が救命救急・看護師として登場するほか、葉山奨之は「しんどい」が口癖のグータラ産婦人科医に。また、かつて中田啓介（なかた・けいすけ／向井理）と共に脳神経外科で勤務しており、終盤の物語のカギを握る元研修医・小田桐蒼（おだぎり・あおい／八木勇征）も引き続き登場するなど、イケメン医療関係者が大渋滞する。
さらに、小田桐が喪服姿で涙する場面写真も公開。湖音波が岐阜の病院から中田宛に紹介状を書いた宮村亜里沙（みやむら・ありさ／湯山新菜）の担当医だった小田桐。なぜ亜里沙は中田の手術を受けたにも関わらず亡くなってしまったのか。そして中田は、それ以降なぜ手術をしなくなったのか…湖音波と小田桐がついに相対し、過去の出来事が次々と明らかになっていく。
本作はバリバリのヤンキー娘・田上湖音波（橋本）が猛勉強の末に医師となり、病気に苦しむ患者に寄り添いながら旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく痛快医療エンターテインメント作品。
■第9話あらすじ
お台場湾岸医療センターで、大規模災害の訓練についてミーティングが開かれていた。誰もが面倒な役割から逃れようとする中、湖音波（橋本環奈）はリーダーに立候補すると、参加していたそれぞれの科に役割を振り分ける。そんな中、どこからともなくいびきが。寝ていたのは産婦人科医・飯塚涼（葉山奨之）。湖音波は飯塚にも役割を依頼するが「俺、パス。しんどいから」と言うと再び寝てしまう。ナメた態度に「こいつ、殴っていい？」とイラつく湖音波。
ある日、湖音波は院内のロビーで座り込んでしまっていた妊婦・内村瑠花（紺野彩夏）に駆け寄る。元ヤンの瑠花とその夫・大祐（内藤秀一郎）は動画で話題の「ヤンキー先生」の湖音波に会えたことを喜び、大祐は湖音波に瑠花の担当医である飯塚が頼りないと相談する。湖音波は飯塚に大祐の気持ちを伝えるが、飯塚は担当でもないのに一生懸命な湖音波に対し「しんどくない？」とつぶやいて去っていく。
そんな中、湖音波は院長の大河原（大塚寧々）に呼び出される。大河原は、以前湖音波が中田（向井理）宛に紹介状を書いた亜里沙（湯山新菜）の執刀を最後に、中田が手術をしなくなったこと、そして元研修医・小田桐（八木勇征）の退職について何か知らないかと湖音波に尋ねる。中田から「これ以上、宮村亜里沙さんの件を調べるな」と言われたと明かす湖音波に、大河原は「辞めた小田桐蒼先生に会ってきて」と依頼。小田桐の元を訪ねた湖音波は、最初に亜里沙を診たのは自分だと伝え、彼女が亡くなった理由が知りたいと訴える。小田桐はそんな湖音波を突っぱねるが…。
