中国出身の芸人・いぜん（27）が6日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、ネット上の“曲解”に苦言を呈した。

いぜんは北京大学附属高校を卒業後に来日し、現在は東大大学院で核融合の研究に励んでいる。近影をアップしていたが、一部ユーザーから「中国の苦学生で田舎から上京してきたイメージがあったけど、数カ月前からバリバリ港区女子になったね」といったコメントが寄せられた。

これにいぜんは「一つも合ってねぇよ！私北京出身だし全然田舎じゃねぇよ！超勉強しまくる苦学生なら吉本興業の養成所に入る余裕ねぇよ！」と反論。また「逆に数ヶ月前から最近まで毎日すっぴんで修士論文のために死ぬほど実験したりして頑張ってきたから港区女子と全然ちげぇよ！私に対する認識は北京ダックのお皿よりもあせぇよ！」とつづっていた。

このポストを“曲解”したユーザーが「中国人の苦学生を見下している」などと投稿すると、いぜんは「すみません、私がいつ『苦学生を見下ろしてる失礼なこと』を言いました？教えていただけないでしょうか？」と苦言を呈していた。