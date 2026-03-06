浜田雅功、“同い年”唐沢寿明と大阪の老舗キャバレーへ “ド世代”アニメソング熱唱
俳優の唐沢寿明が7日放送の『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00 ※関西ローカル）に出演。ダウンタウンの浜田雅功と大阪・十三を訪れる。
【動画】「なんでこんなに上手いん？」浜田雅功も驚くヌンチャク技を披露する唐沢寿明
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は前回に引き続き、圧倒的な存在感と演技力で日本のエンターテインメント界を牽引し続ける俳優の唐沢寿明。
今回は下町生まれ＆同い年の2人が大阪屈指の下町“十三”を舞台に「下町生まれの同級生コンビが十三に上陸！この町来たならココ行っとけ！地元の人のガチリクエスト〜！」と題し、地元の人＝“地元民（じもみん）”からお便りをもらい、オススメを巡る。
最後の地元民オススメスポットは、十三の歓楽街にあり歴史も長い老舗キャバレー。「せっかく十三に来たからには夜の世界を味わってみては？」ということで、キャバレーに行ったことがない唐沢も「キャバレーって何をするところ」と興味津々。
最後はスタッフから「カラオケ歌って 」というお願いがあり、同学年の浜田＆唐沢がド世代 のアニメ『デビルマン』の歌を熱唱するが、こぶしのきいた唐沢の歌声に「何上手く歌ってんねん！腹立つ！」と浜田がツッコミを入れる。
