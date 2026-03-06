セクシー女優の永井マリア（29）が6日、インスタグラムを更新。第1子出産を発表した。

「ご報告 ようやく出産を終えました 母子共に無事です 元気な3408gの男の子です」と報告した上で、新生児の指の写真を公開。

「初めての出産で普通分娩で、ドキドキと不安は、ありましたが、■に会いたい気持ちで頑張れました 私が妊娠糖尿病だったので、誘発剤を使った分娩になりそうでしたが、子宮口が全く開かなかったので、計画入院が延期に。。。いつ産まれるのかな？とソワソワしているときに、自然に陣痛がきました」と記述（■は子供の顔の絵文字）。

「前駆陣痛が早朝4:30に始まり、刻々と時間がすぎ、次第に陣痛感覚が短くなり、丸一日たったときにようやく子宮口全開で、早朝6:15に■誕生しました 初めて見た我が子は、本当の本当に可愛い。。。出産時の痛みなんか吹き飛ぶくらい可愛くて愛しいです これからの■の成長がすごく楽しみです 出産を応援してくださったファンの皆様に愛を込めて いつもありがとうございます」と締めくくった。そして同様に英文でつづった。

永井は「100センチのヒップを持つAV女優」として知られる。高校卒業後に業界デビューを果たし、複数の名前で作品に出演している。