デビュー20年目を迎えた同期芸人が集結した「芸人成人式」にて、謹慎から復帰した芸人の姿に盛山が「大丈夫なの？」と質問、また19年前から全く変わらない驚きのビジュアルも注目された。

【映像】活動休止していた芸人の現在（20年前の姿も）

2026年3月5日に放送された『見取り図じゃん』（テレビ朝日系）では、見取り図（盛山晋太郎、リリー）、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）、ジャングルポケット（太田博久、おたけ）、ランジャタイ（国崎和也、伊藤幸司）というデビューの盟友たちが集結。NGなしの「20の質問」を通じ、今だから言える秘蔵エピソードや黒歴史を解禁する企画が行われた。

番組冒頭、盛山から「伊藤ちゃん、会うのも久しぶり。色々あって色々お休みしてたけど、元気してた？」と振られたのは昨年4月より活動を再開したランジャタイ・伊藤だ。伊藤は「ハイ、大丈夫でございます、私は」と神妙な面持ちで謙虚に回答すると、「なんか人格変わって帰ってきた？」と盛山が思わずつっこむシーンも。リリーが伊藤と逆サイドに東ブクロが座っていることから、「（何かあった時のために）両サイドは切れるようにしといて」とイジリ、スタジオは笑いに包まれていた。

また番組中盤では、2007年当時の宣材写真が公開されると、そこには現在と衣装も髪型が全く同じ27歳の伊藤が写っており、ジャンポケの太田からは「昨日撮った写真だよこれ」とつっこまれ、スタジオを笑わせていた。