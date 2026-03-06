歌手の野口五郎（69）が6日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。昨年の2月に亡くなった母について思いを語った。

黒柳徹子は「去年2月に最愛のお母さまが亡くなられたそうですけど。しかもコンサートの初日の開演2時間前だったんですって。でもあなたはご存じないんでしょ。（知らせないでと）おっしゃってたんでしょ？」とふれた。

野口は「そうなんですよ。実はコンサートを2日間、東京でやらせていただいて。なぜそのような事を言ったのか自分でもわからないですけど、コンサートの前日、妻に『もし母親に何かあったとしても、コンサートの最中には僕に言わないでくれ』と、コンサートが終わってから言ってくれと。それはなぜかと言うと、母親と、僕が歌手になる思いで上京したのはそういうんじゃないと。強い意志で出てきたんだから、それは歌を歌い続けるということは止めないでくれと。母親も絶対喜ばないし、それは絶対やめてくれと伝えたんですね」と語った。

野口は「僕もベッドに入って寝るときに、“なんであんなこと言ったんだろうな”と思いつつ…。翌日コンサートして、2日終わったんですよ。全部終わったら妻が強い勢いでドアがバンって。“おいおいどうした”と。いつもと違うなと思ったら妻が『実は、お母さんが…』っていうんで」と母の死を知った経緯を明かした。

野口は「『子どもたちは知ってるのか？』って聞いたら、（妻が）『子どもたちには初日に伝えました』と言うから、『じゃあ僕だけ知らなかったの？』って聞いたら、『そうです』と言うから『子どもたちを呼んで』って言って。『よくだましてくれた。お父さん全然知らなかった』と子どもたちにハグして」と野口のコンサートのため、母の死を告げずにいた家族の様子を語った。