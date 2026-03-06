3月5日、「ももいろクローバーZ」の佐々木彩夏がInstagramで結婚を発表。そこに元メンバー有安杏果の“ある行動”が判明し、ファンの間で「胸熱」と話題になっている。

「この日、《私事ではありますが、この度結婚することになりました》と報告した佐々木さん。《こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです》と感謝しながら、《今まで以上に頑張ってまいりますので、引き続き応援していただけたら嬉しいです》とあいさつしていました」（芸能記者）

お相手は一般男性で、結婚後も変わらずグループ活動を継続していく意向だという。そんな中、ファンを驚かせたのが、佐々木のインスタの「いいね」欄だった。

「あるユーザーが、《あーりんの結婚報告に有安がいいねしていて泣いた》と投稿したのです」（同前）

これをきっかけに、Xではファンの驚きと感動の声があふれた。

《有安さんがいいね！してるじゃん！》

《まじか泣ける泣ける》

《エモすぎて涙止まらない》

じつは有安とももクロの間には、複雑な事情があった。

「約9年間在籍した有安さんですが、2018年1月にグループを突然卒業し、事務所も退所しました。その後、過去映像で有安さんだけがカットされるなど、半ばタブー視される存在だったのです」（芸能プロ関係者）

ただし完全に断絶していたわけではない。2023年、ももクロの名物マネージャーが亡くなった際には通夜に参列。また同年、グループ結成15周年の際には自身のXで祝福メッセージを投稿した。

「有安さんとグループの表立った交流はほとんどなかっただけに、佐々木さんの結婚報告に有安さんの“いいね”がついたことで、絆を感じたファンが歓喜したのでしょう」（同前）

グループ脱退後も音楽活動を続け、ライブなどを精力的に開催している有安。プライベートでは2019年、25歳年上の内科医と結婚した。

「昨年11月には自身のインスタで結婚6周年を報告。《ここ最近ようやく”うちの旦那はね…”って話すのに慣れてきました》とし、《乾燥しないようにと加湿器の水をこまめに補充してくれたり、基本我が家は家事も分担制で協力し合いながらです》と夫婦の様子を明かしました。

アイドル時代、有安さんは佐々木さんとトークの立ち位置や移動車の座席、楽屋の席もほぼ隣。長い時間を共に過ごした関係だからこそ、グループを離れた今も“いいね”という形で祝福の気持ちを示したのかもしれません」（同前）

佐々木の結婚報告に添えられた、かつての仲間からの小さなエール。ファンにとっては二重のサプライズとなったようだ。