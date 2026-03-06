ÆüËÜ¥Ï¥à¹âÂ´5Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¤ò²òÀâ¿Ø¤âÀä»¿¡ª¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÆó·å¾¡¤Ä¡×¡¢¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡2Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÂçÌðÌÀÉ§»á¤ÈóîÆ£ÌÀÍº»á¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦Ã£¹§ÂÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÌð»á¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦·Á¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤ÇÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÀÕÇ¤´¶¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤È»×¤¦¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤ÎóîÆ£»á¤â¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤ÇÅêµåÎý½¬¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾åÇØ¤¨¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ç÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤âÂ®¤¤¤·¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÎÍî¤Á¤â±Ô¤¤¡£¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÆó·å¾¡¤Ä¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡Ã£¤Ï¥×¥í4Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¡¢16»î¹ç¡¦107²ó2/3¤òÅê¤²¡¢8¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.09¤ÈÈôÌö¤Î1Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï°ËÆ£Âç³¤¡¢Í¸¶¹ÒÊ¿¡¢ËÌ»³ÏË´ð¤é¤È¤È¤â¤ËÀèÈ¯¤Î¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù