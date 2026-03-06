“開幕投手”は山本由伸…若月とバッテリー

■チャイニーズ・タイペイ ー 日本（6日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」は6日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組の初戦、チャイニーズ・タイペイ戦（東京ドーム、試合開始19時8分）に臨む。先発メンバーが発表され、大谷翔平投手（ドジャース）は「1番・DH」で先発出場する。

今大会は打者に専念する大谷は「1番・指名打者」で先発。2、3日に行われたオリックス、阪神との強化試合（京セラドーム）では計5打数無安打だった。WBCでは初の開幕戦アーチ、2023年3月12日の1次ラウンド・豪州戦（東京ドーム）以来、1090日ぶりのアーチに期待がかかる。

重要な大谷の後となる2番には近藤健介（ソフトバンク）が入り、3番は鈴木誠也外野手（カブス）、吉田正尚外野手（レッドソックス）が4番を任された。

大谷は前回大会では投手として2勝1セーブ、防御率1.86。打者としては全7試合出場して打率.435、1本塁打、8打点を記録し、大会MVPを獲得した。今回は「今後8年は投げ続けたい」（ドジャース・フリードマン編成本部長）との長期的な視点から登板回避となった。打者一本でWBC連覇へ導けるか注目が集まる。

山本由伸投手が開幕投手を任された。2月27日（日本時間28日）のジャイアンツとのオープン戦では先頭打者弾を浴びたものの、3回4奪三振5安打2失点。最速96.8マイル（約156キロ）をマークした。登板後に帰国し、2日にチームに合流した。若月健矢捕手との“オリックスバッテリー”で初戦白星を狙う。

前回大会では1次ラウンド・豪州戦で4回8奪三振1安打無失点と好投。準決勝・メキシコ戦では5回から救援して3回1/3を投げて4奪三振2失点だった。2試合登板で1勝、防御率2.45だった。

2024年プレミア12で初優勝したチャイニーズ・タイペイは、前日5日のオーストラリア戦で完封負けを喫した。3番の主将チェン・ジェシェン（陳傑憲）が6回2死一塁、左手首付近に死球を受けて途中交代。タイガースの若手有望株、リー・ハオユー内野手も左脇腹の肉離れで戦線離脱した。負けられない戦いとなる。

侍ジャパンのスタメンは以下の通り。

【侍ジャパン】

1 指 大谷翔平

2 右 近藤健介

3 中 鈴木誠也

4 左 吉田正尚

5 三 岡本和真

6 一 村上宗隆

7 二 牧秀悟

8 遊 源田壮亮

9 捕 若月健矢

投 山本由伸（Full-Count編集部）