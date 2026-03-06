8日に「明治×法政 on ice」

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートの団体戦で銀メダル、個人戦で銅メダルを獲得した佐藤駿（エームサービス・明治大）が、明治大と法政大の部員によるエキシビション「明治×法政 on ice」（8日、東京・東伏見ダイドードリンコアイスアリーナ）に出演する。6日、明治大スケート部フィギュア部門のXで発表され、ファンから様々な声が上がった。

ミラノ・コルティナ五輪の閉幕から2週間足らず。明治大スケート部フィギュア部門はXを更新し、「世界の舞台で輝く卒業生の演技を、ぜひ会場でご覧ください」として佐藤の出演を発表した。

佐藤は現在、明治大4年で卒業を控えていることから、「卒業生」の扱いになっているとみられる。他にはミラノ・コルティナ五輪の男子で13位だった三浦佳生も出演する。2人は25日開幕の世界選手権（チェコ・プラハ）を控えているが、大学を背負って演技する。

突然の発表に、X上のファンからは様々な声が上がった。

「やっぱり駿くんも出るのね」

「駿くんワールド前なのに出るんだ！？」

「駿くん、『卒業生』なんだ。卒業おめでとうございます」

「駿くん忙しいね…！」

「明治×法政 on ice」は、8日午後4時半に開演。佐藤、三浦に加え、明治大の住吉りをん、男子で世界選手権補欠の法政大・吉岡希らも出演する。



（THE ANSWER編集部）