

吉田美月喜

俳優の吉田美月喜が、ドラマ「悪魔の手毬唄」（NHK BSプレミアム4K

3月14日よる9時〜）に出演。鬼首村出身の人気歌手・別所千恵子を演じる。吉田は、「どきどきしながら撮影に挑みました」とコメント。

NHK金田一シリーズ第５弾となる「悪魔の手毬唄」が、前後編あわせて３時間の長編の珠玉ドラマとしてＢＳＰ４Ｋでの放送が決定。そして主人公・金田一耕助を演じる吉岡秀隆をはじめ、物語を鮮やかに彩るキャストが集結。

村に伝わる古い手毬唄のとおりに起きる連続殺人事件にかかわっていく、新たな出演者が発表となる。この度、鬼首村出身の人気歌手役として吉田美月喜の出演が決定。吉田が演じるのは岡山を訪れた金田一耕助（吉岡秀隆）が滞在する鬼首村出身の人気歌手・別所千恵子（べっしょちえこ）。

千恵子が里帰りし、村は歓迎ムードに染まる。しかし、その直後から幼なじみの若い女性たちが次々と殺されてゆく。はたして、事件の真相は・・・。

別所千恵子(べっしょちえこ）： 吉田美月喜

吉田美月喜（別所千恵子 役）本人コメント

番組概要

鬼首村出身の人気歌手。母と一緒に里帰りしてくる。青池歌名雄（奥平大兼）や青池里子（出口夏希）らの幼なじみ。歌名雄ら同級生が中心となり、千恵子の里帰りに合わせて同窓会を開催しようとしている。これまで何作も拝見してきた、日本を代表するミステリー作品である「金田一シリーズ」の世界に参加させていただけたこと、とても嬉しく思っています。私が演じる千恵子は、村出身の人気歌手で、里帰りをすることになります。その中で次々と起こる事件に、私自身もどきどきしながら撮影に挑みました。そして個人的には、吉岡秀隆さん演じる金田一耕助とご一緒できたことも、とても光栄でした。ぜひ、放送を楽しみにしていただけたら嬉しいです！【タイトル】「悪魔の手毬唄」【放送予定】【前編】3月14日（土）夜9:00〜10:29（BS プレミアム4K）【後編】3月21日（土）夜9:00〜10:29（BS プレミアム4K）※11月以降にNHK BSでの放送を予定【キャスト】 吉岡秀隆 ※既発表宮沢りえ奥平大兼・出口夏希・吉田美月喜和田聰宏・奥菜恵・清水美砂・西田尚美浅野忠幸・笹野高史・西岡徳馬・白石加代子・小市慢太郎【原 作】横溝正史「悪魔の手毬唄」【脚 本】小林靖子（アニメ「進撃の巨人」、「岸辺露伴は動かない」、「犬神家の一族」他）【演 出】 吉田照幸（「犬神家の一族」、「エール」、「鎌倉殿の13人」ほか）【制作統括】 樋口俊一（NHK）、西村 崇（NHKエンタープライズ）、大谷直哉(ザロック)