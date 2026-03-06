奥平大兼＆吉田美月喜、NHK金田一シリーズ『悪魔の手毬唄』メインキャストに決定
吉岡秀隆が主演を務めるNHK版金田一耕助シリーズ第5弾『悪魔の手毬唄』に、メインキャストとして奥平大兼と吉田美月喜の出演が決定した。
【写真】『悪魔の手毬唄』メインキャストに発表された吉田美月喜
本作は、これまで何度も映像化されてきた横溝正史の人気小説『悪魔の手毬唄』を原作とする、前後編あわせて3時間の長編ドラマ。村に伝わる古い手毬唄の歌詞になぞらえて起こる連続殺人事件を描く。
岡山を訪れた金田一耕助（吉岡秀隆）は、鬼首村の温泉宿「亀の湯」に滞在する。村では23年前に殺人事件が起きていた。そんなとき、村出身の人気歌手が里帰りし、村はその歓迎ムードに染まる。しかし、その直後から幼なじみの若い女性たちが次々と殺されていく。遺体には不気味な装飾が施され、それは村に伝わる古い手毬唄の歌詞になぞらえられていた。過去の因縁、隠された血縁関係、そして復讐心が絡む中、金田一は真相に迫っていく。はたして、事件の真相は――。
奥平が演じるのは、岡山を訪れた金田一耕助（吉岡）が滞在する鬼首村の温泉宿「亀の湯」の長男・青池歌名雄（あおいけ・かなお）。青年団の中心的存在であり、眉目秀麗な青年。村出身の人気歌手・別所千恵子（吉田）の里帰りに合わせ、青年団の仲間と共に同窓会を開催しようとしている。
奥平は「今回、『悪魔の手毬唄』にて青池歌名雄役を演じさせていただきました。このような歴史ある作品に携わらせていただけたことを光栄に思っております。長年の『金田一シリーズ』のファンの方も、初めて見る方も楽しめる作品になっております。ぜひご覧ください」とコメント。
吉田が演じるのは、鬼首村出身の人気歌手・別所千恵子（べっしょ・ちえこ）。母とともに里帰りしてくる。青池歌名雄（奥平）や青池里子（出口夏希）らの幼なじみ。
吉田は「これまで何作も拝見してきた、日本を代表するミステリー作品である『金田一シリーズ』の世界に参加させていただけたこと、とても嬉しく思っています。私が演じる千恵子は、村出身の人気歌手で、里帰りをすることになります。その中で次々と起こる事件に、私自身もどきどきしながら撮影に挑みました。そして個人的には、吉岡秀隆さん演じる金田一耕助とご一緒できたことも、とても光栄でした。ぜひ、放送を楽しみにしていただけたら嬉しいです！」と期待を寄せた。
NHK版金田一耕助シリーズ第5弾『悪魔の手毬唄』は、NHK BSプレミアム4K／NHK BSにて2026年3月以降放送。
