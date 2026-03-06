柏が東京国際大学の古谷柊介の2027年加入内定を発表した

柏レイソルは3月6日、東京国際大学に在学中のMF古谷柊介が2027年シーズンから加入することが内定したと発表した。

あわせて「2026年JFA・Jリーグ特別指定選手」として承認され、今季の公式戦に出場可能となった。背番号は「30」に決定している。

21歳の古谷は千葉県出身で、柏レイソルA.A.TOR’82から日本体育大学柏高校を経て東京国際大学に進学した。現在は大学3年生で、今回の内定により、慣れ親しんだ地でプロキャリアをスタートさせることになった。

古谷はクラブを通じて「毎年のように柏熱地帯やスタンドで応援していた自分が、日立台のピッチに立って戦えるところまで来ることができました」と喜びを語り、「謙虚さと向上心を自分の芯として、支えてくださった方への感謝を忘れずに成長していきます」と決意を述べている。

期待の大学生プレーヤーの加入内定に対し、SNS上では「これは熱い！」「まじか！」「ガチでエグいぞ」「すげぇ」「良い補強やな」「うおおおおおおおおおおおお」「世代トップの選手しか来なくてやばい」「有望株は柏が総取りするぜ」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）