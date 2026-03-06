１４日に東京・イイノホールで開催されるお笑いコンテスト「ワタナベお笑いＮｏ．１決定戦２０２６」のファイナリストと審査員が６日、発表された。

同大会は芸能事務所ワタナベエンターテインメントに所属する芸人の中から“最も面白い芸人”を決める恒例企画。決勝進出を決めたのは、四千頭身、チュランペット、フタリシズカ、ぎょねこ、金の国、ファイヤーサンダー、アリオス、豆鉄砲の８組。ファーストラウンドは１対１のタイマン形式で行われ、勝ち上がった４組がファイナルラウンドに進出し、優勝者を決定する。

審査員は、事務所のレジェンドでもあるふかわりょうが審査員長を務め、アンガールズ・田中卓志、立川志らくなどが担当。２０２２年「Ｍ−１グランプリ」王者のウエストランド・井口浩之も審査員に加わる。井口は「この度、ワタナベお笑いＮｏ．１決定戦２０２６の審査員をやらせていただく事になりました。ここからスターが出てほしいと思っていますし、そうなったときには僕が審査員だった事をどんどん言ってほしいです！」とコメントしている。

ＭＣはハライチとＡマッソ加納が担当。ハライチとふかわによる特別ネタの披露も予定されており、冠スポンサーの動画配信サービスＡＢＥＭＡでは事前特番「Ａマッソ占い」も配信中となっている。