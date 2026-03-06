◆２、３軍紅白戦 紅組３―０白組＝特別ルール５回まで＝（６日・ジャイアンツ球場）

巨人の育成ドラフト１位・冨重英二郎投手（２４）＝ＢＣ神奈川＝が６日、ジャイアンツ球場で行われた２軍、３軍紅白戦で実戦初登板。特別ルールで最終回となった５回に紅組の３番手として登板し、わずか９球の完全投球で試合を締めた。

この日の最速は、自己最速まであと１キロと迫る１５０キロ。侍ジャパンのサポートメンバーに抜てきされ、練習量確保を目的に５日から２軍に合流していた中山を１４５キロ直球で左飛に仕留めると、続くティマを１４９キロで二ゴロ、ドラ６ルーキーの藤井を１４８キロで中飛に抑えた。「緊張していたんですけど、１イニングだけだったので、まずは腕を振ってゾーンで勝負しようと思っていました。ゾーンにしっかり集められたのでよかった」と手応えを口にした。

２軍スタートだった春季キャンプでは、第２クールでインフルエンザに感染し無念の離脱。離脱期間中に体重が減ったことを踏まえ、回復後は私生活を一から見直した。「土台が崩れてしまったので、そこを戻しました」。これまであまり食べられなかった朝食の量を増やすために、起床後には散歩に出かけ、朝風呂につかるなど工夫。おかげで食事量は増加したといい「結果的にはキャンプ終わりに、今までの体重からプラス１キロで終われた。体作りの面では成長できたかなと思います」とうなずいた。

好スタートを切った左腕だが、慢心はない。「スピードは出たんですけど、少しまだフォームが固まっていなくてばらつきがあった。でも、いい収穫があったかなと思います」。一つずつ課題をつぶして、まずは支配下を勝ち取る。（北村 優衣）