日本ではほとんど知られることのないロビー活動。世界の政財界を股にかけて暗躍するロビイストとは一体どこで何をしているのか。

サウジアラビアのジャマル・カショギ氏、ユダヤ人のシャウル・アイゼンベルグ氏と並び、世界3大ロビイストと呼ばれた朴東宣（パク・トンソン）氏と長年にわたりビジネスパートナーとして行動をともにしてきた加藤むつみ氏（株式会社ジョージタウンコンサルティング代表取締役社長）が内外タイムスのインタビューに応じた。

2024年9月に死去した朴東宣氏とともに世界を飛び回り、各国の要人との間で重ねてきた活動について激白。バッキンガム宮殿での運命的な出会いから半生をともにした加藤氏だからこそ知る極秘エピソードを3回にわたって連載する。

「漢江の奇跡」に貢献

1935年に日本統治下の朝鮮半島で生まれた朴東宣氏は戦後、米ジョージタウン大学で学び、大物の懐に入り込む人間性と行動力を武器に、米政財界要人とのパイプを築いた。1976年に発覚した韓国政府によるアメリカ合衆国への政界工作、いわゆる「コリアゲート事件」で起訴されたが、その後も韓国だけでなく世界中の政治家が朴東宣氏を頼り、韓国ではその激動の半生がドラマ化されたこともあるという。

「1960年代は人種差別が激しく、トイレもイエロー、ブラック、ホワイトに分かれているような時代。ミスター・パクは朴正煕政権の最年少顧問として抜擢され、当時のアメリカ大統領、副大統領、CIA長官、内務長官らと関係性を構築して、小国の利益を大国のアメリカに結びつけるためにロビー活動をしていました。人間性で人をひきつけていくので、人間力と社交性があってのロビー活動です。イエローなのにマリリン・モンローみたいな金髪女性をはべらせて、リンカーンとかキャデラックのストレッチリムジンをたくさん所有する超ド派手な生活をしていましたね」

加藤氏は穏やかな口調でそう振り返る。朝鮮戦争で荒廃した韓国が1960年代から急速な経済成長を成し遂げた軌跡は「漢江（ハンガン）の奇跡」と呼ばれ、朴東宣氏はその一翼を担うロビイストとして多大な功績を残した。

「アメリカが韓国に車を売り込む際は、ソウルからプサンまで高速道路を造れば売れるからと交渉してアメリカから多額の援助金を引っ張ったり、韓国の高度成長に大きく貢献しました。愛国心の塊のような方でしたね。韓国で大河ドラマ化された時は“自分よりかっこいい男の人が自分を演じてる”と冗談を言ってましたけど、そういう意味では国民的英雄として活躍していました」

食事中に声をかけられた大物政治家

加藤氏が朴東宣氏と出会ったのは英ロンドン留学中、20歳の頃だった。ピカデリーのチャイニーズレストランで、日本人の友人と食事中に突然、声をかけられた。

流ちょうな日本語を話す年上の男性が誰だか分からなかったが、話し上手で食事もごちそうしてくれたため、その後も会うようになった。

「私は故郷の仙台からたまたま留学していただけでしたが、多分、私たちが日本語で話していたから単なる興味から声をかけてきたと思うんです。こっちは学生でお金がないからいつもご馳走してくれるんで、いいおじいちゃんだなぁみたいに思ってました」

その人物が実は、韓国の朴正煕大統領政権で首相を務めた丁一権（チョン・イルグォン）氏だった。ある時、見せられた写真には丁一権氏と昭和天皇が一緒に写っていたという。そして、運命の出会いを果たす。

「ドミニカ経由でイギリスに来る人がいるから、ミス加藤にぜひ紹介したいと言われたんです。バッキンガム宮殿に招待されたので、白いワンピースを着て、帽子もわざわざ買って行きました。そうしたらロールスロイスに乗せられて、マドモアゼル加藤と呼ばれてバッキンガム宮殿を案内してくれたりとか、ビッグベンの観光案内などをしてくれて、ミスター・パクのオフィスに行ったんです。本当にビックリすることばかりでした」

朴東宣氏のオフィスには高価な器などが飾られてあり、豪華な内装に息をのんだという。2階の部屋に通されると朴東宣氏が姿を見せ、英語で話しかけられた。

「自分のところにもいろいろな日本のVIPが来るから仕事を手伝ってくれませんかって言われました。周りに人がたくさんいて偉い方なんだろうなと思いましたが、自分の一生涯に関連するとは全然思わなかったです。ミスター・パクはその時すでに40代でしたからね。最初は夏休みのバイトから始めたんですが、政治家とか国王とか企業の会長とか、VIPに会いに行くのに通訳として付き合うわけですよ。そしたら次の日の新聞に載っていて驚いたこともありました」

こうして加藤氏の人生は劇的に変化していく。世界を飛び回る朴東宣氏と行動をともにしながら、歴史の転換点を目の当たりにすることになるとは、この時、夢にも思わなかった。

（第2回につづく）

《プロフィール》

加藤むつみ（かとう・むつみ） 宮城県仙台市生まれ。明治大学時代、英ロンドン留学中に「世界3大ロビイスト」朴東宣氏と出会う。仕事を手伝いながら世界中のVIPと会って人脈を拡大。現在は政財界を中心にコンサルティング業務を行う株式会社ジョージタウンコンサルティング代表取締役社長。