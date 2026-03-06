◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本―台湾（2026年3月6日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は初戦で台湾と対戦。先発オーダーが発表され、大谷翔平投手（31＝ドジャース）は「1番・DH」に入った。

侍の初陣のマウンドを任されたのは同じドジャースの山本。オリックス時代にバッテリーを組み、リーグ3連覇を達成した若月が先発捕手を務める。

2、3日のオリックス、阪神との強化試合には5、6番で出場し、6打数3安打1本塁打と仕上がりの良さを見せつけた吉田が、村上に代わって4番に入った。

▼侍ジャパンのスタメンは以下の通り

1番・DH 大谷翔平（ドジャース）

2番・右 近藤健介（ソフトバンク）

3番・中 鈴木誠也（カブス）

4番・左 吉田正尚（レッドソックス）

5番・三 岡本和真（ブルージェイズ）

6番・一 村上宗隆（ホワイトソックス）

7番・二 牧秀悟（DeNA）

8番・遊 源田壮亮（西武）

9番・捕 若月健矢（オリックス）

先発投手・山本由伸（ドジャース）