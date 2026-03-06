子煩悩なシベリアンハスキーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で327万1000回再生を突破し、「すごく優しい目をしてる」「なにこの可愛い世界…」「絶対会話してる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんのことが好きすぎる大型犬→まるで会話しているようで…『本当の兄弟のような光景』】

仲睦まじい赤ちゃんとわんこ

Instagramアカウント「haskin.huskylife」の投稿主さんは、シベリアンハスキーの『スノウ』ちゃんの日常を紹介しています。スノウちゃんは、一緒に暮らす赤ちゃんのことをとても大切にしているのだとか。この日も、2人でのんびりと過ごしていたそうです。

ここのところ、赤ちゃんはズリバイができるようになっていました。覚えたてのズリバイで近づいてくる赤ちゃんを見て、スノウちゃんはじっと待っていてくれたといいます。その優しい眼差しからは、赤ちゃんへの愛が伝わります…♡

本当の兄弟のような光景に感動♡

赤ちゃんは、無事スノウちゃんの元に辿り着きました。すると、スノウちゃんはゴロンと横になったそう。頑張った赤ちゃんに、「よくやった」とサービスをしたのです…！！

まだ思い通りに移動できない赤ちゃんは、横たわったスノウちゃんの顔を蹴ってしまうこともあったといいます。しかし、スノウちゃんは意に介さず。

2人で寄り添いながらアイコンタクトをする光景は、まるでおしゃべりしている兄弟のよう…。2人の温かなワンシーンは、見ているだけで癒されますね。

この投稿には「素敵なお兄さんですね」「そのうちオムツ替えそうw」「仲良く大きくなってほしい」などの様々なコメントが寄せられています。

育ち盛りの赤ちゃんが心配！？

現在の赤ちゃんは、ズリバイだけでなく様々なことができるようになっているといいます。棚に手をかけて立ち上がることもできるようになりました。バランスを崩したり、物を落としたりする赤ちゃんに、スノウちゃんは終始ハラハラ…。あまりに心配で、最近はずっと赤ちゃんの隣で見守っているのだそうです。

しかし、スノウちゃんはただの「親バカ」ではありません。赤ちゃんの好奇心を尊重しているのか、「ダメ！」と止めることはないのだとか。挑戦してみたいことに寄り添いながら、怪我しないか気にかけているといいます。

頼もしいベビーシッターの存在に、ママも助けられているのではないでしょうか♡

