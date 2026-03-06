NHK連続テレビ小説『ばけばけ』公式Instagramが、撮影オフショットを公開した。

まず公開されたのは、出産シーンの撮影を記念した集合ショット。トキ役の髙石あかりを中心に、ヘブン役のトミー・バストウ、丈役の杉田雷麟、正木役の日高由起刀、司之介役の岡部たかしらキャスト陣が衣装姿で勢ぞろいした1枚だ。髙石の手元にはクラッカーが握られ、テーブルには撮影セットのミニチュアが飾られている。投稿では「出産のシーンを撮影した日は、髙石あかりさんの誕生日でした」と明かされ、朝ドラで出産シーンを撮るのが夢だったという髙石は「生まれた日にトキがママさんになって本当に嬉しい！」と感激のコメントを寄せた。

あわせて公開されたのは、髙石、永見剣造役の大西信満、バストウによる3ショット。キャプションでは「雇い主に自らの事情を話さず、黙って熊本までついて来てくれた永見さん。これまで大変お世話になりました」「不器用に忠義を尽くす永見さんに、ヘブンさんが感謝を込めてクビを言い渡します」と、劇中で忠義を尽くした永見の別れについて触れられた。（文＝リアルサウンド編集部）