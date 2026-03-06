侍ジャパン、台湾戦のスタメン発表 大谷翔平「１番・ＤＨ」 先発は山本由伸 投打のエースが初戦白星に導く
◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 台湾―日本（６日・東京ドーム）
第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に臨む日本は、６日に初陣となる台湾戦を迎える。試合に先立ってスタメンが発表され、大谷翔平投手は定位置の１番に入った。
２連覇を目指す“切り込み隊長”として、１番に大谷を指名。２日に行われたオリックスとの強化試合では「２番・ＤＨ」で起用したが、３日の阪神との強化試合では「１番・ＤＨ」と打順を変えた。指揮官は「（大谷の打順は）上位と考えていた。（１番と２番で）どう変わるかが見たかった」と本大会前に複数の攻撃バターンを試した。大谷は、オリックス、阪神との強化試合で５打数無安打と快音こそ響かなかったが、「体の状態がよく、けがなくここまで来ている」と万全を強調した。３〜５番の中軸には、鈴木、吉田、岡本、６番に村上とメジャー組の強打者を並べ、破壊力十分の強力打線で挑む。
先発のマウンドには、山本由伸が上がる。捕手には山本がオリックス時代からバッテリーを組んできた若月を起用。井端監督は「日本に勢いを与えてくれるピッチングを期待したい」とワールドシリーズＭＶＰ右腕に大事な初戦を託した。
スタメンは以下。
【日本】
１（指）大谷翔平
２（右）近藤健介
３（中）鈴木誠也
４（左）吉田正尚
５（三）岡本和真
６（一）村上宗隆
７（二）牧秀悟
８（遊）源田壮亮
９（捕）若月健矢
（投）山本由伸
【台湾】
１（二）チェン・ツー
２（中）Ｓ・フェアチャイルド
３（右）リン・アンコー
４（三）チャン・ユーチェン
５（指）ギリギラウ・コンクアン
６（一）ウー・ネンティン
７（遊）チャン・クンユー
８（捕）リン・チャージェン
９（左）チェン・チェンウェイ
（投）ジェン・ハオジュン