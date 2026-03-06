◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 台湾―日本（６日・東京ドーム）

第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に臨む日本は、６日に初陣となる台湾戦を迎える。試合に先立ってスタメンが発表され、大谷翔平投手は定位置の１番に入った。

２連覇を目指す“切り込み隊長”として、１番に大谷を指名。２日に行われたオリックスとの強化試合では「２番・ＤＨ」で起用したが、３日の阪神との強化試合では「１番・ＤＨ」と打順を変えた。指揮官は「（大谷の打順は）上位と考えていた。（１番と２番で）どう変わるかが見たかった」と本大会前に複数の攻撃バターンを試した。大谷は、オリックス、阪神との強化試合で５打数無安打と快音こそ響かなかったが、「体の状態がよく、けがなくここまで来ている」と万全を強調した。３〜５番の中軸には、鈴木、吉田、岡本、６番に村上とメジャー組の強打者を並べ、破壊力十分の強力打線で挑む。

先発のマウンドには、山本由伸が上がる。捕手には山本がオリックス時代からバッテリーを組んできた若月を起用。井端監督は「日本に勢いを与えてくれるピッチングを期待したい」とワールドシリーズＭＶＰ右腕に大事な初戦を託した。

スタメンは以下。

【日本】

１（指）大谷翔平

２（右）近藤健介

３（中）鈴木誠也

４（左）吉田正尚

５（三）岡本和真

６（一）村上宗隆

７（二）牧秀悟

８（遊）源田壮亮

９（捕）若月健矢

（投）山本由伸

【台湾】

１（二）チェン・ツー

２（中）Ｓ・フェアチャイルド

３（右）リン・アンコー

４（三）チャン・ユーチェン

５（指）ギリギラウ・コンクアン

６（一）ウー・ネンティン

７（遊）チャン・クンユー

８（捕）リン・チャージェン

９（左）チェン・チェンウェイ

（投）ジェン・ハオジュン