◆女子プロゴルフツアー開幕戦 ダイキンオーキッドレディス 第２日（６日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６１０ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、９位で出たツアー１勝の菅楓華（ニトリ）は６バーディー、１ボギーの６７をマークし、通算７アンダーで首位と４打差の３位に浮上した。

２０歳の菅は昨季年間女王の佐久間朱莉（大東建託）、大会３連覇を狙う岩井千怜（ちさと、ホンダ）と同組でプレー。前半の１１番でピンそば数１０センチに寄せる好ショットで伸ばし、１６番かは３メートル、１７番はグリーン手前１０メートルからチップイン、１８番パー５はバンカーから約３０ヤードのアプローチを１メートルに寄せて３連続バーディーを奪った。

昨年２位と好相性のコースで勢いに乗り、後半も１つ伸ばして６７でフィニッシュ。「ショットがすごく安定していて、バーディーチャンスに多くつけられた。すごく安定したゴルフだった」と笑みを浮かべた。

昨年に続き、１月に福岡県で米大リーグ・アストロズの今井達也投手らプロ野球選手らと合宿。ハードな筋トレで体力強化に励んだ。オフは体重が４キロ増えたが「今は揚げ物を食べないようにして、２キロ減った。ベストくらい（の体重）です」。体のキレは戻り、開幕戦から好ショットを見せている。

昨年９月に初優勝し、メルセデス・ランク４位に入った。昨年の開幕戦は単独首位で出た最終日に逆転で敗れて２位だっただけに「リベンジしたい思いもある。明日が大事なので頑張っていきたい」。プロ３年目へ「年間３勝を挙げたい」と掲げる目標に向けて、開幕戦Ｖを狙う。