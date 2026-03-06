◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―台湾（６日・東京ドーム）

２連覇を狙う第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）初戦となる台湾戦の侍ジャパンのスタメンが発表され、ドジャース・大谷翔平投手（３１）は「１番・指名打者」で名を連ねた。この日、侍ジャパンは先攻のため、午後７時８分予定のプレーボール直後に打席に立つことになる。

慣れ親しんだ打順で大会連覇への道がスタートする。帰国後の強化試合では、２日のオリックス戦で２番、３日の阪神戦（ともに京セラドーム）で１番でスタメン出場。３打数無安打、２打数無安打とともに快音は響かなかったが、井端監督はドジャースでの”定位置”での起用を決断した。

２３年の前回大会では、ヌートバー、近藤に続く３番打者として全７試合に出場。２３年のエンゼルス時代までは２番起用が多く、２４年のドジャース移籍後も２番で開幕を迎えたが、同年の６月に１番に起用されると、そこからはチームのリードオフマンとしての役割を果たしてきた。昨年は出場した１５８試合で１４８試合が１番。先頭打者本塁打も１２本放っており、今大会でもチームを勢いづける打撃に期待がかかる。

２月２１日（日本時間２２日）には米アリゾナ州でオープン戦に出場。敵地・エンゼルス戦で１打席目にボテボテの当たりながら三塁への内野安打を放つなど３打数１安打だった。オープン戦出場は１試合のみだったが、その後帰国して同２６日に名古屋でチームに合流。名古屋では壮行試合に規定で出場できなかったが、フリー打撃を行うなどしてきた。

大阪での強化試合は２試合、５打数無安打に終わったが、４日の会見では「前回よりもちょっとアメリカでの（出場したオープン戦の）試合数も少なめですけど、体がまず状態良く、けがなくここまで来ているので、現段階では十分満足してます」と手応えを口にしていた。

大会２連覇へ向けては「本当にどのチームも素晴らしいチームだと思いますし、前回大会もそうでしたけど、スムーズに勝てる試合というのはなかなか少ないと思う。先制されることもあれば、２点、３点離されることももちろん想定していかないといけないのかなとは思ってる。どんな状況でもしっかりチームとして、特に自分はオフェンスに加わるので、オフェンス面でしっかりと落ち着いてプレーできれば、いい試合が多くできるんじゃないかなと思います」と意気込んでいた。

前日５日の初戦でオーストラリアに０―３で敗れた台湾の先発は身長１９０センチと長身のテイ・コウキン。１９〜２１年にはドジャース傘下のマイナーに所属した経験もある右腕で、昨季は台湾リーグ（ＣＰＢＬ）１１試合に登板し、５勝１敗、防御率１・４９だった。大谷は台湾戦への思いを「あまり硬くなることなく、特にピッチャーが素晴らしい印象があるので、オフェンスの一人としてピッチャーにいいアプローチができればいいかなと思います」と口にしていた。

２３年には投打で大車輪の活躍を見せ、大会ＭＶＰに輝いた大谷。今大会は投手としては登板せず、打者に専念する見込みだが、チームを引っ張る活躍に期待がかかっている。