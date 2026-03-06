◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本―台湾（2026年3月6日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」は台湾と対戦する。「1番・DH」で先発出場するドジャースの大谷翔平投手（31＝ドジャース）は試合前にグラウンドでのフリー打撃に臨んだ。

午後5時25分に大谷が姿を見せると、球場からどよめきが起こった。そしてフリー打撃では、大谷が打席に入ると、さらにその声は大きくなった。三塁側ベンチ前には台湾の選手数人が出てきて見守った。21スイングで10本のサク越えを放ち、右翼の看板を超える大きな当たりを1本、ビジョン弾2本、看板弾2本と推定飛距離145メートルのビッグアーチを連発した。スタンドではスマートフォンを構えたファンが驚きの声をあげ、打撃練習を終えると大きな拍手が起こった。

公式会見が行われた4日には「大会の顔」としての自覚がのぞいた。「アジアの野球全体が盛り上がってくれることを本当に願っている。僕自身、日本代表として、まず日本が勝つことを全力で頑張りたい」と言い切った。

アジアの野球の発展を願い、1球1球、大谷がフルスイングを繰り返した時間はファンだけでなく、台湾の選手にとってもかけがえのない財産となるはずだ。