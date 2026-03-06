◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―台湾（６日・東京ドーム）

侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日、第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンド初戦となる台湾戦（東京ドーム）を前に、フリー打撃を行った。１周り目で５スイング中バックスクリーンへの一発を含む３本のサク越えを放つと、大観衆から「お〜っ！」と歓声が起きた。ビジョン直撃２発、右中間の看板上まで運ぶアーチなど、計２１スイングで１０アーチ。スケールの違いを見せつけ、東京ドームを埋めたファンの度肝を抜いた。

大谷は出場できなかった２月２７、２８日の壮行試合・中日戦（バンテリンドーム）前にフリー打撃を行ってファンやナインの注目を集めた。試合前は屋内での打撃ケージ内で調整することがほとんどで、試合前にフリー打撃を行うことはほとんどなく、エンゼルス時代の２３年９月４日の本拠地・オリオールズ戦前以来約３年ぶりとなった。同練習では、右脇腹を痛めてその日の試合を欠場した。

米アリゾナ州グレンデールのキャンプではライブＢＰ（実戦形式の練習）で１０打席に立ったが、安打性の当たりは２本のみで柵越えはなし。唯一出場した２１日（日本時間２２日）のオープン戦の敵地・エンゼルス戦でも３打数１安打で、３年ぶりにオープン戦初戦に本塁打が出なかった。帰国後は２、３日に強化試合の阪神、オリックス戦（ともに京セラドーム）に出場したが、２試合合計で５打数無安打。いまだ実戦の打席で本塁打が出ていないことも異例の調整をすることにつながったのかもしれない。

状態を心配する声もあったが、４日の会見では「体がまず状態良く、けがなくここまで来ているので、現段階では十分満足してます」と自信をのぞかせていた。

◆大谷の今季のフリー打撃 ２月のキャンプ以降では４度目。米アリゾナ州グレンデールのキャンプ中には帰国直前の２月２２日（日本時間２３日）に１度だけ行って３５スイングで柵越えは大谷にしては少ない５本だけだった。帰国後は２月２７、２８日の中日戦（バンテリンドーム）前に２日連続で実施。２８スイングで１１本の柵越え、２５スイングで９本の柵越えだった。２日連続のフリー打撃は２３年３月のＷＢＣ中以来だった。