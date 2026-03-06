プロボクシング前WBO世界バンタム級王者の武居由樹（29＝大橋）が5月2日に東京ドーム行われる興行でスーパーバンタム級ノンタイトル8回戦に臨むことが6日、発表された。

この日、世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋、32戦全勝27KO）とWBA・WBC・WBO同級1位の中谷潤人（28＝M.T、32戦全勝24KO）の対戦が正式発表され、武居はセミファイナルの同級ノンタイトル戦でWBAアジア同級王者でWBA同級15位のワン・デカ（26＝中国、9勝3KO1敗）と対戦することが決まった。

昨年9月に現WBO王者クリスチャン・メディナ（メキシコ）に4回TKO負けし王座から陥落して以来、約10カ月ぶりの再起戦。一階級上のスーパーバンタム級初陣に臨む武居は「最高の舞台、最高の日にセミファイナルで再出発します。背水の陣です。覚悟はできてます。やるべきことは、もちろんわかっています。あと2ヶ月、全て背負って、懸命に悔いなく、自分史上最高の武居由樹で戦います」と自身のXで意気込みを投稿した。