グローバルガールズグループ・Ｋｅｐ１ｅｒ（ケプラー）のヨンウンがグループを脱退すると６日、所属事務所のＷＡＫＥＯＮＥ・ＫＬＡＰエンターテインメントが公式ＳＮＳで発表した。ヨンウンは昨年７月、体調不良により活動を中断することが伝えられ、復帰することなくグループを抜けることとなった。

【ＷＡＫＥＯＮＥ・ＫＬＡＰ発表全文】

こんにちは、ＷＡＫＥＯＮＥ、ＫＬＡＰエンターテインメントです。

いつもＫｅｐ１ｅｒへ変わらぬ愛と応援を送ってくださるＫｅｐ１ｉａｎ（ケプリアン＝ファンの呼称）をはじめ、多くの方々へ心より感謝申し上げます。

Ｋｅｐ１ｅｒの今後の活動について、ご案内いたします。

Ｋｅｐ１ｅｒは今後、チェ・ユジン、シャオティン、キム・チェヒョン、キム・ダヨン、ヒカル、ヒュニンバヒエの６人体制で活動を続けます。そして２０２２年のデビュー以来、Ｋｅｐ１ｅｒのメンバーとして大切な旅路をともに歩んで来たソ・ヨンウンは、チーム活動を終了することになりました。

弊社とソ・ヨンウンは長い時間をかけて、今後の活動方向について話し合いを重ね、慎重な議論の末このような決定を下すことになりました。

Ｋｅｐ１ｅｒメンバーも互いの信頼を基にソ・ヨンウンの意思を尊重し、応援の気持ちを伝えています。

これまでチームの一員として誰よりも真剣に情熱を注いできたソ・ヨンウンへ深い感謝を表し、弊社はこれからの道を心より応援します。

Ｋｅｐ１ｅｒは６人組として、新章を続けていきます。Ｋｅｐ１ｉａｎの皆さんに、より良い音楽とステージで恩返しできるよう最善を尽くします。

新たな道を歩むことになったソ・ヨンウンと、６人組として活動を続けていくＫｅｐ１ｅｒへ、ファンの皆さんにはあたたかな激励と変わらぬ愛情をお願いします。

ありがとうございます。