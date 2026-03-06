コーヒーは、淹れ方次第でこんなにも変わるのか！ 手軽なのに奥が深いドリップバッグコーヒー【書評】
苦手なコーヒーをあえて趣味に掲げた新進気鋭のクリエイター・おけべち氏（＠okbechi）。その試行錯誤の記録を綴ったのが、『苦手なコーヒーをわかりたい』だ。コーヒーが苦手でも、ついに「最後までおいしく飲めるコーヒー」との出会いが！ 果たして次に挑戦する一杯は――。
この日、彼が思い出したのは、つい溜め込んでしまった頂き物のドリップバッグコーヒー。初めて自分で淹れてみると、とても飲みやすく「仕事のお供に常飲できそう」と思えるほどの仕上がりになった。
本来ドリップコーヒーとは、細くお湯を注ぎながら、何度もチョロチョロと抽出するもの。どうやら最初の一杯は、偶然にも正しい淹れ方ができていたようだ。こうして著者はおいしい一杯を求めて試行錯誤を重ね、気付けばコーヒーミルをはじめとする道具を一式揃えることになる。
はじめはコンビニコーヒーから始まったおけべち氏のコーヒー探求。当時はまだ「趣味」と呼べるほどではなかったが、今や完全に趣味の領域である。苦手だった人をここまで夢中にさせるのだから、やはりコーヒーの世界は奥が深い……。
文＝ハララ書房