【アークナイツ × サンリオキャラクターズ】 3月6日より開催

Yostarは、Android/iOS用タワーディフェンス「アークナイツ」において、サンリオキャラクターズとのコラボキャンペーンを本日3月6日より開催している。

期間中は、ログイン報酬としてコラボ家具を受け取れる「暖かな思い出」が開催されるほか、ファッションショップにて新規コラボコーデ「ふわもこマジック（エイヤフィヤトラ）」、「蒸気を追いかけて（聖約イグゼキュター）」、「雨に虹を望んで（ルーメン）」が登場している。

また、過去のコラボコーデが復刻されるほか、購買部にてコラボ商品「いつでも一緒パック」と「心結ぶひとときパック」を販売する。

コラボキャンペーン「暖かな思い出」

新登場するコラボコーデ

復刻されるコラボコーデ

新登場のコラボ商品

ほっこり仲良しパック（合成玉×1,600、ホームテーマ「勢揃い」×1）

復刻されるコラボ商品

(C) HYPERGRYPH (C) Yostar

