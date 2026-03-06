¡Ú1°Ì¡Á6°Ì¡Û3·î7Æü(ÅÚ)¤Î±¿Àª¤òÈ¯É½¡ªËèÆü12À±ºÂÀê¤¤¥é¥ó¥¥ó¥°♡
¡Ú1°Ì¡Û²µ½÷ºÂ
Áí¹ç±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤â¼ÂÎÏ¤âºÇ¹â¤Ëµ±¤¯Æü¡ª»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤Û¤É¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¶¯¤¤±¿µ¤¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Æ²¡¹¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤³¤ì¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Íý²ò¼Ô¤âÌ£Êý¤âÁý¤¨¤Þ¤¹¡£
°¦¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¡¢²¿¿Í¤«¤Î¿Í¤¬Æ±»þ¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¿¤ê¤È¡¢°¦¤µ¤ì¤ë´î¤Ó¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤½¤¦¤ÊÆü¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤Ë¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ë¾È¤ì±£¤·¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏNG¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤äËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶â±¿
ºÇ¹â¤Î¶â±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë1Æü¤Ç¤¹¡£»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¤ª¶â¤¬Æþ¤ëÏÃ¤¬¡¢Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¶â¤ò¿£¤ä¤¹¤¿¤á¤ÎÍ±×¤Ê¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ì¹ç¤â¡£¾®¤µ¤ÊÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤È¤¤â¡¢1±ß¤ä10±ß¤Îº¹³Û¤òÁÆËö¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥«¥®¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¥á¥âÄ¢
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥ª¥ê¡¼¥Ö¥°¥ê¡¼¥ó
¡Ú2°Ì¡Û¿åÉÓºÂ
Áí¹ç±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤¬¤¹¤ó¤Ê¤ê¤ÈÇ¼ÆÀ¤¹¤ëÏÃ¤·Êý¤¬¤Ç¤¤ëÆü¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤¬Ì¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿®Íê´¶¤â¥°¥ó¤È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿¿·õ¤ÊÏÃÂê¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦¹Í¤¨¤â¹ÎÄê¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢±¿µ¤¤òÀ¸¤«¤¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
Îø°¦±¿
¤Ò¤È¤ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ä¾õ¶·¤ò»×¤¤¤ä¤ë¿´¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¡£¤¿¤À¡¢Îø¤ÎÁê¼ê¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤ä¤µ¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¼«Á³¤ËÍ¯¤¤¤Æ¤¤Æ°¦¤¬¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£²¿µ¤¤Ê¤¤¤Ò¤È¸À¤À¤±¤Ç¤â¡¢Ï¢Íí¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡ý¡£
¶â±¿
Çã¤¤Êª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃùÃß¤ä±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢º£Æü¤Ï¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¹Í¤¨¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡¢ÌÕÅÀ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ã¯¤«¤È¤ª¶â¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¾¯¤·¤À¤±°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¥È¥é¥Ù¥é¡¼¥º¥Î¡¼¥È
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥¿¡¼¥³¥¤¥º¥Ö¥ë¡¼
¡Ú3°Ì¡ÛÅ·ÇéºÂ
Áí¹ç±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¤Þ¤ï¤ê¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢µ¤¤òÄ¥¤Ã¤¿¤ê¤»¤º¡¢³Ú¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë±¿µ¤¡£¿Í¤«¤é²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÆü¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤«¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÁÇÄ¾¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢Áê¼ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÄó°Æ¤¹¤ë¤È¡ý¡£
Îø°¦±¿
²ñÏÃ¤ä¤·¤°¤µ¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤â¤È¤â¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¥ÎÏ¤¬µ±¤¯Æü¤Ç¤¹¡ª»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤ÆOK¡£Áê¼ê¤È°ã¤¦¹Í¤¨¤Ç¤â¡¢±óÎ¸¤»¤º¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢°õ¾Ý¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤À¤Ê¡×¤È»×¤¦¤·¤°¤µ¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¶â±¿
Âç¤¤ÊÆ°¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ª¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë±¿µ¤¤Ç¤¹¡£»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤½ÐÈñ¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¡£ÉáÃÊ¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëºâÉÛ¤ä¥«¡¼¥ÉÎà¤Ê¤É¤ò¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢À°ÍýÀ°ÆÜ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ª¶â¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤ò³Î¤«¤á¤ë¤È¡»¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥È¥Þ¥È¥ì¥Ã¥É
¡Ú4°Ì¡Û»³ÍÓºÂ
Áí¹ç±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¤¢¤Ê¤¿¤ÎËèÆü¤¬¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤¯½¼¼Â¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤ÊÆü¤Ç¤¹¡£µ¤¤ò»È¤¦¿Í¤ä¾¯¤·ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤êÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µ¤¤µ¤¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Îéµ·¤òËº¤ì¤Ê¤¤ÀÜ¤·Êý¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Îø°¦±¿
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤Î¿Í¤¬¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿Í¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤½¤¦¤ÊÎø°¦±¿¡£µ¤¸å¤ì¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢Îø¤ÎÉ÷¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡ªÁÇÄ¾¤Ë´î¤ó¤Ç¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤Æ¡£¼«Ê¬¤ò¤è¤¯¸«¤»¤ëÉ¬Í×¤Ê¤É¡¢¾¯¤·¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¶â±¿
¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤Ê¤Ë¤«¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ê±¿µ¤¤Ç¤¹¡£¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ä²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤Ë´Å¤¨¤ë¤Î¤¬¡»¡£¾¯¤·¤Ç¤â¤Ê¤Ë¤«¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¾Ð´é¤Ç´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§ÌÚÀ½»¨²ß
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥Á¥ã¥³¡¼¥ë¥°¥ì¥¤
¡Ú5°Ì¡ÛÁÐ»ÒºÂ
Áí¹ç±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¹¬±¿¤¬½É¤ëÆü¤Ç¤¹¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿ÍÌ®¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½ÀÂç¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯¼«Í³»þ´Ö¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢1Æü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁÈ¤ó¤Ç¡£µÞ¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢ÌÀÆü°Ê¹ß¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡£
Îø°¦±¿
¡Ö¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×¤È´¶¤¸¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤Àº£Æü¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç°ì»þÄä»ß¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ï¤Ê¤Ë¤¬¥Ù¥¹¥È¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¡£¤¹¤ë¤È¡¢¹¬¤»¤Ø¤Î¶áÆ»¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢Í§¤À¤Á¤òÁý¤ä¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤Æ¡£
¶â±¿
ºÇ¾®¸Â¤ÎÇã¤¤Êª¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¤È¡¢¤ª¶â¤¬Éñ¤¤¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëÆü¡ª°ìÊý¡¢Êª¤òÎ¯¤á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¶â±¿¤¬¥À¥¦¥ó¤·¤Þ¤¹¡£Ž¢Çã¤ª¤¦¤«¤Ê¡¢¤ä¤á¤è¤¦¤«¤ÊŽ£¤ÈÌÂ¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤á¤Æ¡ý¡£¤Þ¤¿¡¢Ž¢°ì±þ¡¢¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤âŽ£¤È¤¤¤¦Êª¤âÇã¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¥Í¥¯¥¿¥¤
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥³¡¼¥é¥ë¥Ô¥ó¥¯
¡Ú6°Ì¡Û»â»ÒºÂ
Áí¹ç±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
¸úÎ¨Åª¤ËÌµÂÌ¤Ê¤¯¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë±¿µ¤¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£Áá¤¯½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¤³¤È¤ä¡¢Ã¯¤Ë¤â¸ý½Ð¤·¤µ¤ì¤º¤Ë¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤ò´Ó¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤¹¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿Í¤Î¤ä¤êÊý¤ä¹Í¤¨¤Ë¤â¸ý½Ð¤·¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢±¿µ¤¤òÀ¸¤«¤¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
Îø°¦±¿
²¿µ¤¤Ê¤¤¾Ð¤¤ÏÃ¤ä»¨ÃÌ¤«¤é¡¢¤Ê¤¼¤«¥Ô¥ê¥Ô¥ê¥à¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÎø°¦±¿¡£¡Ö¼Õ¤Ã¤Æ¤è¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â´è¸Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¡£Áá¤¯¼Õ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¡¢ÏÃ¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤¬ÆÀºö¡£¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤¹¤È¾×ÆÍ¤òÈò¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¶â±¿
¤â¤Ã¤ÈÀáÌó¤Ç¤¤ëÊýË¡¤ä¡¢¤â¤Ã¤È¾å¼ê¤Ë±¿ÍÑ¤Ç¤¤ëÊýË¡¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¶â±¿¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Ü¡¼¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Õ¤È»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ž¢¼«Ê¬¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ï¤É¤³¤«¡©Ž£¤È¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥ì¥â¥ó¥¤¥¨¥í¡¼