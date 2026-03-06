【巨乳人妻と秘密の水泳教室 ブラン】 予約期間：3月6日～5月19日23時59分 9月末 発売予定 価格：23,980円

Bfullのフィギュアブランド「Bfull FOTS JAPAN」は、フィギュア「巨乳人妻と秘密の水泳教室 ブラン」を9月末に発売する。予約期間は5月19日23時59分まで。価格は23,980円。

本製品は、同社のオリジナルフィギュア「巨乳人妻と秘密の水泳教室 ブラン」を1/6スケールで表現したもの。

まっすぐに伸びた美脚が眩しいI字バランスのポーズで立体化しており、競泳水着に包まれた豊満なボディをボリュームたっぷりに造形。濡れ感をまとった髪の流れや、しっとりとした艶肌など、みずみずしさを繊細に表現している。

「巨乳人妻と秘密の水泳教室 ブラン」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約300mm 素材：PMMA、PUレジン

(C) Bfull co.ltd

※写真はサンプルです。実際の製品とは多少異なります。