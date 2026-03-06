今年度の「愛の鳩賞」を受賞した団体の活動を紹介する特集。2回目は、子どもの居場所づくりや自殺予防などの活動に取り組む鶴岡市のNPO法人「ぼらんたす」です。



2月17日、鶴岡市内の住宅街にある「楽家」に集まったのはNPO法人「ぼらんたす」のメンバーです。



子ども食堂調理場「キャベツは塩していいですか」「キャベツは塩ですよね」「キャベツは塩です」



この日は、月に2回の子ども食堂が開かれる日です。

用意するメニューはミートボールとミートソーススパゲティ、カブのオーブン焼きに手作りデザートも付きます。





「いただきます」「いろんな方から頂いた食材たくさん使っています」企業や団体個人の寄付などのほか、生産者などから贈られた食材も活用し、1人200円、大人は300円の自己負担でみんなで食卓を囲みます。参加した子ども「自分が思うここの場所は集まって食べたり遊んだりする場所だと思っています。」参加した子ども「家とは違って楽しいです」保護者は「私はひとり親なのでほかの家の方とかと交流もできるし、娘もお友達と一緒にお話したり楽しめる場所です」NPO法人ぼらんたす栗原穂子事務局長(69)「実は最初、ボランティアの研修をする場所が山形はなかなか少なくてじゃあ私たちが作ろうかと始めたのがきっかけ。その私たちが子ども食堂をしたり相談会をしたり自分たちでもちょっと驚いたりしています」ぼらんたすが発足したのは2008年12月。現在、会員は30代から80代の33人で、ボランティア人材を育成しながら地域の課題解決のための活動を行ってきました。この中で自殺予防の取り組み「こころを元気にするプロジェクト」を2013年にスタート。様々な悩みを抱えた人も気軽に集まって話が出来る「こころ元気サロン」や「相談会」を開催してきました。2015年には市内の空き家を借りて活動の拠点となる「楽家」をオープン。NPO法人ぼらんたす栗原穂子事務局長(69)「自殺予防の活動をしていてそちらが先行していて14年くらいになるその活動の中で子どもの居場所を地域の中に作りたいという思いがあってそれで始めたのが子ども食堂」2017年からは「子ども食堂」と塾に通えない小中学生の学習をサポートする月2回の無料学習教室「スタ楽」も始めました。NPO法人ぼらんたす栗原穂子事務局長(69)「うれしかったのが『高校に無事合格したよ』という言葉と一緒にまた食べに来てくれた子どももいてそういう姿を見られるのは本当に私たちやってて良かったなと思う事のひとつです。」年齢も性別も関係なく誰でも気軽に集まれる「みんなの居場所」づくりは続きます。