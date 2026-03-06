６日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４３５．９５ポイント（１．７２％）高の２５７５７．２９ポイントと続伸し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１７６．７０ポイント（２．０９％）高の８６２８．１３ポイントと５日ぶりに反発した。売買代金は２９２７億６６００万香港ドル（約５兆９０２１億円）にやや縮小している（５日は３２１８億７２１０万香港ドル）。

中国経済対策の期待感が相場を支える流れ。中国では５日、全国人民代表大会（全人代、国会に相当）が開幕した。李強・首相が冒頭読み上げた「政府活動報告」では、より積極的な財政政策を継続する方針が示されている。政策で恩恵を受けやすい銘柄群の物色が続いた。中東地域の地政学リスクを嫌気し、朝方は弱含む場面がみられたものの、指数は上げ幅を徐々に広げている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、京東（ＪＤ）系３社の上げが目立つ。宅配サービスの京東物流（ＪＤロジスティクス：２６１８／ＨＫ）が２３．０％高、電子商取引（Ｅコマース）大手の京東集団（ＪＤドットコム：９６１８／ＨＫ）が１０．０％高、オンライン医療の京東健康（ＪＤヘルス：６６１８／ＨＫ）が１．９％高で引けた。３社はそれぞれ前日引け後に通期決算を発表。京東物流は７％増益、京東集団は５２％減益、京東健康は２９％増益だった。決算通過で買い安心感が広がっている。京東集団の上昇が寄与し、ハンセン科技（テック）指数は３．２％高と他の主要指数をアウトパフォームした。

医薬セクターも急伸。三生製薬（１５３０／ＨＫ）が９．４％高、勁方医薬科技（上海）（２５９５／ＨＫ）が７．９％高、信達生物製薬（１８０１／ＨＫ）が６．２％高、四環医薬ＨＤ集団（４６０／ＨＫ）が５．８％高で取引を終えた。中国当局は新興産業の柱として、バイオ医薬品も挙げている。

人工知能（ＡＩ）技術やクラウド、半導体の銘柄もしっかり。北京第四範式智能技術（６６８２／ＨＫ）が３．３％、北京智譜華章科技（２５１３／ＨＫ）が２．３％、金蝶国際軟件集団（２６８／ＨＫ）が３．３％、微盟集団（２０１３／ＨＫ）が２．３％、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が４．８％、蘇州納芯微電子（２６７６／ＨＫ）が３．３％ずつ上昇した。政府活動報告によると、ＡＩを幅広い産業に応用し、質的なレベル向上を図る。また、先端半導体など高度なハイテク品に関しては、外国技術に頼らず、サプライチェーンの「自立自強」を目指すとも伝わった。

半面、非鉄セクターは安い。中国アルミ（２６００／ＨＫ）が５．７％、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が３．５％、中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）が３．０％、江西銅業（３５８／ＨＫ）と新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）がそろって２．４％ずつ下落した。

本土マーケットは続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．３８％高の４１２４．２０ポイントで取引を終了した。医薬が高い。宇宙・軍需産業、消費関連、自動車、公益、不動産、保険・証券、空運なども買われた。半面、石油・石炭は安い。非鉄・産金、ハイテクも売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）