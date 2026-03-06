渋滞の影響で経済安保担当大臣が閣議に衆議院の文部科学委員長が理事会にそれぞれ遅刻しました。野党側は、「緩みが目に余る」などと批判しています。

【映像】官邸に駆け込む小野田大臣（実際の様子）

小野田経済安保担当大臣「私、本日の閣議に5分間遅刻をいたしました。不測の事態にも対応できるようにさらに気を引き締めてまいりたいと思います。誠に申し訳ございませんでした」

小野田大臣は交通事故による渋滞に巻き込まれ、8時すぎから総理官邸で予定されていた閣議に遅刻し、走って官邸に入りました。さらに国会でも。

自民・斎藤文科委員長「私の緊張感を欠く不手際によって影響が出てしまったことは、大変申し訳ないと思ってます」

衆議院文部科学委員会では、6日午前、高校無償化の拡充に向けた法案が審議入りする予定でしたが、自民党の斎藤委員長が渋滞により理事会に遅刻し、委員会が開かれないまま流会となりました。

中道・小川代表「この間の様子を見てますと、与党側のゆるみとおごり、万能感これは目に余るということをひしひしと感じています」

5日にも自民党の外務委員会の理事が遅刻していて、自民党幹部は「緩むことなく厳しく取り組むべきだ」と引き締めています。（ANNニュース）