東京ばな奈ピヨレモンがリニューアル♡爽やかレモン香る期間限定スイーツをチェック

春から初夏にかけて楽しめる人気スイーツ『東京ばな奈ピヨレモンバナナレモン味、「見ぃつけたっ」』が、今年もパッケージをリニューアルして登場♡爽やかなブルーをアクセントにした新デザインで、キュートなピヨちゃんたちがさらに可愛くなりました。シチリアレモン香るクリームとふわふわスポンジが織りなす、爽やかな季節限定の東京ばな奈です。

爽やかレモン香る限定スイーツ

価格：4個入 734円/8個入 1,350円(税込)

『東京ばな奈ピヨレモンバナナレモン味、「見ぃつけたっ」』は、黄色いピヨ柄のふんわりスポンジケーキの中に、シチリアレモンが香るバナナカスタードクリームをたっぷり包んだ季節限定スイーツ。

バナナのまろやかなコクに、爽やかなレモンの香りが加わった軽やかな味わいが魅力です。販売期間は2026年3月16日(月)～5月下旬頃までの期間限定。

お菓子の柄は全部で6種類。たまごの殻をかぶったピヨちゃんやおねむなピヨちゃんなど、愛らしいデザインが楽しめます。中でもサングラスをかけた“パリピピヨ”に出会えたらとてもラッキー！

※1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合がございます。

可愛いトート付きセットも

昨年大好評だった「ランチトートバッグ」も今年登場。緑の蝶ネクタイでおめかししたピヨが中央に刺繍された、ふわふわもこもこ素材の可愛らしいデザインです。

ランチトートバッグ単品は1,210円、4個入ランチトートバッグセットは1,700円、8個入ランチトートバッグセットは2,300円。お菓子とセットで楽しめるので、ギフトや東京土産にもぴったりです。

※表示の価格は参考小売価格です。

先行販売＆販売店舗情報

2026年3月16日(月)～3月31日(火)は、HANAGATAYAグランスタ東京中央通路店催事で先行販売を実施。取り扱い商品は「東京ばな奈ピヨレモンバナナレモン味、「見ぃつけたっ」」です。

2026年4月1日(水)以降は、東京ばな奈スタジオ1F-STUDIO大丸東京店、羽田空港第二ターミナル東京食賓館時計台3番前、東京ばな奈s(JR東京駅八重洲地下中央改札外)、羽田空港第一ターミナル東京食賓館Eゲート前、東京ばな奈ワールド東京ギフトパレット店などで順次販売予定。店舗によって取り扱い商品が異なります。

※東京ばな奈ワールド商品取扱店の一部で販売する場合がございます。

※店舗により取り扱い商品が異なります。

※グッズセット・グッズ単品は、なくなり次第終了となります。

春限定のピヨスイーツ♡

爽やかなバナナレモン味と、思わず笑顔になるピヨちゃんデザインが魅力の『東京ばな奈ピヨレモンバナナレモン味、「見ぃつけたっ」』。2026年3月16日(月)より期間限定で登場し、春のおやつタイムや東京土産にもぴったりです。リニューアルされたパッケージとかわいいピヨ柄スイーツで、季節限定の特別な東京ばな奈を楽しんでみてください♡