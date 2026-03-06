“りくりゅう”神解説の高橋成美、千鳥・大悟の金言さく裂でまさかの号泣…？ タレント転身で苦悩を明かす「命懸けてるんです」
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート種目の解説で注目を集めた高橋成美が、8日放送のABEMA『チャンスの時間』（後11：00）に出演する。
高橋は「次の夢はタレントで、命懸けてるんです」とタレント転身への覚悟を明かす一方で、元アスリートならではの戸惑いや悩みを告白。競技人生とは異なる“バラエティの世界”での立ち位置や迷いを率直に語る高橋に、大悟はどのような言葉をかけるのか...。「ジャンプしてこけても立ち上がればいい」など、真摯に向き合う大悟の言葉に、高橋は思わず号泣の展開に...？
