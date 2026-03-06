日本相撲協会は６日、元十両紫雷（３４、本名・芝匠）＝木瀬＝が引退届を提出し、受理されたことを発表した。引退会見の予定はなく、協会には残らない。

紫雷は埼玉栄高から日大を経て平成２６年３月場所で初土俵。令和４年１月場所で初十両となった。最高位は十両２枚目だった。

頭からぶつかる立ち合いで額が割れやすく、流血が珍しくなかったが「流血するのは自分の立ち合いができているから。親方（木瀬親方＝元幕内肥後ノ海）にも褒められます」と意に介さなかった。相撲内容を的確に言語化するなど理論家な面があり「自分が弱いのは分かっている。だからこそ戦えていると思う」と、度々口にしていた。

昨年秋場所は東十両１４枚目で７勝８敗。幕下転落を覚悟した紫雷は、自身の幕下時代の不祥事を挙げ「自分は一度やらかした人間。それでも十両に上がれて、化粧まわしを着けて土俵に立てた喜びは一生忘れない」と感極まっていた。

幕下転落を覚悟した昨年九州場所は、番付据え置きで十両に踏みとどまった紫雷。１０日目まで５勝５敗と一進一退だったが、１１日目の嘉陽戦で左太ももを負傷。自力で歩けない状態で、翌日から休場。今年初場所は東幕下３枚目に番付を落とした。

初場所では左足が万全に程遠く、一番相撲が故障後初の相撲、ぶっつけ本番だった。１勝６敗に終わり、春場所は東幕下２１枚目に降下していた。最後まで懸命に相撲に向き合った男は燃え尽きたのだろう。