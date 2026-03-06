6日、衆議院予算員会において、旧統一教会のTM（トゥルーマザー）特別報告をめぐって議場内は騒然となった。

【映像】委員長「質問を続けてください」 有田氏「いやダメだ！」の瞬間（実際の様子）

中道改革連合の伊佐進一議員の質疑が終わり、坂本哲志委員長は「次に、有田“よしお”君」と指名。だが、間違いを指摘されて「芳生（よしふ）君」と訂正した。

中道改革連合の有田芳生議員は「マスコミ屋は旧統一教会と言いますけれども、本質は変わらないんで統一教会と表現させていただきますけれども、統一教会とは一体何なのかというのを今日限られた時間でお聞きをしたいと、この場に立っております」と切り出した。

続けて有田議員は「その質問に立つにあたっていろいろ準備をしましたけれども、私はどうも解せないことがある。TM特別報告について、昨日の委員会で早稲田ゆき議員が資料を出し、ここで質問をされ、議論もありました。ところが、驚くべきことに、私は今日同じ資料を提出しようとしたところ、与野党が折り合わなかった。最終的に委員長が決めたということなんですけども、どういうことなんですか？ 昨日と同じ資料を今日出してるのに、早稲田ゆきさんは良くて有田芳生はダメなんですか？ どういうことですか？ 説明してください」と厳しい口調で追及した。

ここから、議場内は異例の混乱に陥る。

有田議員の発言に呼応するようにざわつき「おかしいよ！」などのヤジも飛ぶ中、坂本委員長は「理事会で資料として不可ということで決定をさせていただきました」と回答。

有田議員は納得がいかない様子で「昨日はどうして使ったんですか？ なんでですか？ 冗談じゃないですよ。どういうことですか？ 同じ資料ですよ。名前が違うだけですよ」と迫り、議場では「理由を言った方がいい」「そんなことを職権でやるんですか？」などのヤジが響いた。

有田議員は「職権、職権、職権ですか？ おかしいでしょ」と強く抗議した。

これに坂本委員長は「口頭でカバーをすべきというようなことを条件に、昨日は資料を許可いたしました」と話すと、この発言に割り込む形で有田議員は「何が条件ですか？ 何が条件ですか？何が条件ですか？ 何が条件なんですか？ 言ってくださいよ」と追及した。

ヤジが広がる中、有田議員は「これは、韓国の捜査当局が韓国の統一教会の本部に行って押収した資料なんです。今も韓国の刑事事件で捜査資料として、証拠として、今も裁判が続いている。それの全文ですよ。中には細かい記憶間違いもある。でもこれ読めばほとんどが事実ですよ。日本の政治家もいっぱい出てきますよ。由々しき問題があって、その核心部分があったから、昨日、早稲田ゆき議員が委員会で質問して、皆さん認めたのに、なんで早稲田ゆきさんはよくて有田芳生はダメなんですか？ ちゃんと説明してくださいよ」と詰め寄った。

坂本委員長は「理事会でそういう決定をいたしました」と同じ回答を繰り返したが、有田議員は到底納得できない様子で「だから、理由を言ってくださいよ。昨日はよくて、今日はなんでダメなんですか？ だからその理由がおかしいでしょう。同じものを、昨日は良くて、今日はなんでダメなんですか？」と追及した。

坂本委員長「じゃあ、速記を止めてください」質疑がストップ

坂本委員長は早く質問を始めろという意味なのか、「質問を続けてください」と進行を促したが、有田議員は「いやダメだ！ 同じ資料を、早稲田ゆきさんが出したものは使っていいけれども、今、有田芳生が質問しようとすると、なんでダメなんですか？ おかしいでしょ？ 質問権の制限でしょ。違いますか？」と迫った。

ここで議場には「みんな隠蔽したいんだな」など複数のヤジが飛び交った。

坂本委員長は「理事会で意見が折り合わず、私の判断で資料として不可といたしました」と繰り返した。

有田議員は「じゃあ、なんで昨日は良かったんですか？」と再度質問し、坂本委員長は「先ほど言ったとおりです」と返した。

有田議員は「昨日良かった理由を述べてくださいよ。なんで昨日はよかった？ 質問する前提なんだから」と詰め寄り、坂本委員長は「質問を続けてください」と答えた。

理事会での別途審議を求めるヤジが飛ぶ中、坂本委員長は「いやいや、何のための理事会かわかりませんので、質問を続けてください」と進行を促した。

収拾がつかない事態に、中道改革連合所属で野党筆頭理事を務める長妻昭議員が坂本委員長に詰め寄り「速記を止めるだけ止めてください」と提案し、坂本委員長は「じゃあ、速記を止めてください」と発言。質疑がストップした。

その後、質疑が再開。坂本委員長は「理事会で決定したことであります。そのまま質問を続行してください」と繰り返した。

有田議員は「時間回ってるんで質問続けますけれども」と述べて、その後はそれぞれの自民党議員と旧統一教会のつながりなどについて追及した。

国会の異例の混乱は5分にわたって続いた。

（ABEMA NEWS）