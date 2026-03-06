グラビアアイドルの鈴木聖（たから）さん（25）がXを更新し、YouTubeチャンネル「スロパチステーション」のれんじろうさんとの結婚を発表した。



【写真】抜群のスタイルを誇る鈴木聖さん

鈴木聖さんは、「いつも応援してくださっている皆さまへ」と始まる文書をアップ。「私事ではありますが、このたびスロパチステーションのれんじろうさんと、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告した。「彼は変わらない優しさと明るさで、毎日たくさん笑わせてくれる人です。落ち込みがちだった私も、彼と出会ってから少しずつ前向きな気持ちを取り戻し、自然と笑顔でいられる時間が増えました」「これからは二人で支え合いながら、人生という台で幸せな当たりを積み重ねていきたいと思います」などと続け、最後には、自身の活動についても「応援してくれる方がいる限りは活動も続けていくつもりでいるので、温かく見守っていただけたら嬉しいです」と言及した。



また、れんじろうさんも自身のXで結婚を報告。「勝った日には自分以上に喜び、負けた日には『次があるよ』と声を掛けてくれて、さらにはノリ打ちで足を引っ張っても許してくれる…（？）そんな優しさを持ちながらも、私の至らないところはきちんと指摘し、人として成長させてくれる存在です」「これからは夫婦として支え合いながら、日々の小さな積み重ねを大切にしていきたいと思っておりますので、温かく見守って頂けますと幸いです」などとつづった。



鈴木聖さんは2000年生まれ、千葉県出身。身長167センチで、Gカップという抜群のプロポーションを誇る。学生時代は陸上競技に打ち込み、棒高跳びで県大会入賞の経験もある。



SNSでは、「聖ちゃんご結婚おめでとうございます」「末永くお幸せに」「れんちゃんおめでとう」「負けた日も支え合える関係、パチンコファンとしても一人の人間としても憧れます」「お二人で末永く幸せに〜！」などのコメントがあった。