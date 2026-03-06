中国の科学技術力が新たな段階へ―科学技術部部長

5日に実施された第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議初の「部長通路」集中取材イベントで、中国科学技術部の陰和俊（イン・ホージュン）部長は記者団の質問に応じた際に、「中国の科学技術事業は急速に発展し、科学技術力は新たな段階へと進んでおり、イノベーション指数の世界ランキングは10位まで上昇した」と述べた。陰部長は取材に対し、研究開発費の支出や成果創出などの面について、過去1年間の実績をデータを多用しながら示した。科技日報が伝えた。

中国の2025年の社会全体の研究開発（R＆D）経費支出は3兆9200億元（約88兆2000億円）を超え、投入強度は2．8％に達した。うち基礎研究費は2800億元（約6兆3000億円）近くに達し、割合は7．08％となり、初めて7％を超えて過去最高を更新した。

科学技術イノベーションの成果が大量に生まれている。現在注目を集めている人型ロボットが目覚ましい活躍を見せている。春晩（春節＜旧正月＞を祝う中国の国民的年越し番組）では、昨年はヤンコ踊りやハンカチ回しを披露したのに対し、今年は宙返りやコントに挑戦するなど、多彩な技を繰り出した。オープンソース大規模言語モデルは世界をリードする水準に達し、半導体開発において新たな進展があった。革新的医薬品も急速に発展し、昨年は中国で76種の革新的医薬品が承認され、海外とのライセンス契約による総取引額は1300億ドルを超えた。科学技術は各産業に活力を与え、人々の生活の質を大きく高めており、質の高い発展を支え・導くとともに、中国式現代化の推進において一層重要な役割を果たしている。（提供/人民網日本語版・編集/YF）