「米の値上がりに悩む」「パスタなどを食べる頻度が増えた」年収450万円・29歳男性のリアルな収支内訳
物価の高騰が進み、しかもなかなか賃金も上がらないため、日々の生活が苦しいと感じている人も多いのではないでしょうか。
All About編集部が全国10〜60代の250人を対象に実施した「月々の出費と内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
まず、現在の家計について思うところ、考えていることを聞きました。
「食品などの価格は、やはり目に見えて高くなっていくのを感じています。中でも特に、米に頭を悩ませており、以前より食べる頻度が少なくなりました。その代わり、パスタなどを食べる機会が増えました」
物価高が家計を直撃していることがうかがえます。
・家族構成：独身（子なし）
・雇用形態：正社員
・職業：ソフトウェアエンジニア
・年収：450万円
・貯蓄額：200万円
・家賃（住宅ローン）：9万5000円
・間取り：1LDK
・食費：2万5000円
・交際費：1万円
・電気代：4000円
・ガス代：1500円
・水道代：2000円
・通信費：4000円
・毎月貯蓄に回している額：5万円
生活のやりくりのポイントは、「自炊の頻度をできる限り増やそうと心がけています。一人暮らしのため、作り置きできるものや、日持ちのよいものを作ることが多いです。またお金の管理サービス『マネーフォワード ME』で支出を自動的に記録するようにして、カード決済を中心に利用しています」と教えてくれました。
今後については、「収入を増やし、現在の消費活動を維持したまま、将来のさまざまなライフステージの変化に向けての貯蓄や、投資へ回すお金を増やしていきたい」と回答していました。
＜調査概要＞
月々の出費と内訳に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年2月12日
調査対象：全国10〜60代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
