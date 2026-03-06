Netflixスペシャルサポーターとして来場…渡辺謙氏と練習を見守る

侍ジャパンの試合前に、思わぬサプライズが待っていた。6日に行われるWBCのチャイニーズ・タイペイ戦の試合前、グラウンド上で圧倒的なオーラを放つ“スター”にファンは感動した。

午後7時のプレーボールに向け、球場では午後4時過ぎから両チームの練習が開始された。侍ジャパンのナインが打撃練習やストレッチで汗を流す中、熱視線を送っていたのが「Netflix 2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダー」を務める俳優の渡辺謙氏と「スペシャルサポーター」の嵐・二宮和也氏だった。

野球ファンとして知られる両名は今回、WBCの国内独占ライブ配信を行うNetflixの「Netflix 2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダー」と「スペシャルサポーター」に就任した。数々のコンテンツに出演するほか、2月14日から始まった宮崎合宿にも現地に訪れた。

中でも、国民的アイドル「嵐」の二宮氏にファンは熱狂した。SNS上には「かっこよすぎる」「ニノ見てるだけで泣けてくる」「WBCにてニノ発見」「近くで拝めてありがとう」といったコメントが並んだ。（Full-Count編集部）