「驚異のパス精度」「試合を統制」名門撃破に貢献した日本人MFを英国メディアが絶賛！「メトロノームのよう」

「驚異のパス精度」「試合を統制」名門撃破に貢献した日本人MFを英国メディアが絶賛！「メトロノームのよう」