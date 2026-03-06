「驚異のパス精度」「試合を統制」名門撃破に貢献した日本人MFを英国メディアが絶賛！「メトロノームのよう」
３月５日に開催されたプレミアリーグの第29節で、鎌田大地を擁するクリスタル・パレスが低迷する名門トッテナムと対戦。３−１で快勝を収めた。
34分に先制を許したパレスは、40分にイスマイラ・サールのPKで追いつくと、その場面で相手DFミッキー・ファン・デ・フェンが退場したことで数的優位になったのを追い風に、前半アディショナルタイムに２点を追加。一気にリードを広げた。
ダブルボランチの一角でフル出場した鎌田も高い評価を受けている。英メディア『SPORTS DUNIA』は採点記事で７点をつけ、こう絶賛した。
「パレスの中盤におけるメトロノームのような存在だ。驚異の94％のパス精度でボールポゼッションを維持。冷静沈着なプレーで、特にスパーズが10人になった後は、チームの試合のテンポをコントロールするのに貢献した」
中盤の舵取り役として、本領を発揮した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
