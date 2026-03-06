プレー環境が選手に最も強い影響を与える。ヤマルがスーパースターである理由は…【コラム】
サッカーは競争の中で、技術も戦術も体力もメンタルも向上する。はっきりと言えば、高いレベルでは教えられることなど限られている。ライバルやパートナーとなる選手との切磋琢磨で技量は増すのだ。
「自分は誰にもサッカーを教えられていない」
かつて、リオネル・メッシはそう語っていた。教えられてたどり着けるレベルはたかが知れている。力のある敵や味方と出会ったからこそ、ポテンシャルが引き出されるのだ。
すなわち、プレー環境そのものが選手に最も強い影響を与える。誰と練習を積み重ね、どの舞台に立つか。クオリティやインテンシティの高いリーグの選手たちは、自ずと成長できる。
たとえば世界最高レベルの選手や監督が集結した欧州チャンピオンズリーグでは、自ずと世界最高峰の戦いが繰り広げられる。コントロール一つとっても、キック一つとっても、他と一線を画す。お互いが気を抜けない中で、しかし能力の高い者同士にしかわからない間合いでプレーすることによって、選手たちは飛躍的に進化を遂げる。
優れた選手であるほど、たった一試合でも多くを吸収し、糧とする。それが積み重なっていく。結果、そこから世界最高の選手を生み出すのだ。環境とは、インタイムのプレーの違いだけを指すものではないだろう。
たとえば、今シーズンのJリーグではアクチャルプレーイングタイムを増やすための取り組みが進められ、審判の試合運営も含めての努力によって、ようやく改善されつつある。今まではゴールキックやスローインに無駄に時間を取り過ぎていたし、FKやCKでは１分近く時間がかかってしまって、まるで飲水タイムのようにゆっくりだった。その短縮に、一定の効果が見られたと言えるだろう。
もっとも、欧州のトップレベルと比べると、まだまだ十分ではない。アクチャルプレーイングタイムは５分以上少ないし、チームによっては最初から時間稼ぎをしているようなところもある。これでは90分の中で差が出るのは当然で、競争力の差が出るのだ。
たとえば、スペイン王者FCバルセロナのラミネ・ヤマルはすさまじい緩急の変化と恐るべき技術を持っている。ヤマルがスーパースターである理由は、トップスピードのままテクニックを出し、しかも何回もそれを繰り返せるところにある。十代の選手だが、体力的に落ちないし、メンタル的にへこむこともほとんどない。相手をへし折るような強度を90分間、続けられるのだ。
欧州のトップの戦いは、まさにこうした選手たちの戦いの場である。
プレー環境の改善は急務だ。
文●小宮良之
【著者プロフィール】こみや・よしゆき／1972年、横浜市生まれ。大学在学中にスペインのサラマンカ大に留学。2001年にバルセロナへ渡りジャーナリストに。選手のみならず、サッカーに全てを注ぐ男の生き様を数多く描写する。『選ばれし者への挑戦状 誇り高きフットボール奇論』、『FUTBOL TEATRO ラ・リーガ劇場』（いずれも東邦出版）など多数の書籍を出版。2018年３月に『ラストシュート 絆を忘れない』（角川文庫）で小説家デビューを果たし、2020年12月には新作『氷上のフェニックス』が上梓された。
