三井住友カード、スマホのVisaタッチ決済で最大30%還元キャンペーン - かっぱ寿司、ドトール、日高屋、松屋などで

三井住友カード、スマホのVisaタッチ決済で最大30%還元キャンペーン - かっぱ寿司、ドトール、日高屋、松屋などで