昨季のプレミアリーグ王者ながら、今季は不振にあえぐリバプールが来夏も大金補強を敢行する可能性が高くなった。

英サッカーサイト『チームトーク』が掲載したところによると、今回のターゲットはＲマドリード所属のウルグアイ代表ＭＦフェデリコ・バルベルデ（２７）。同サイトによると、移籍金は１億２０００万ポンド（約２５６億８０００万円）に上るという。

その高額移籍金の理由は、リバプールの宿敵クラブであるマンチェスターＵもバルベルデ獲得に本腰だからだ。すでに今冬の移籍期間にもマンチェスターＵは２７歳ウルグアイ代表ＭＦに対し、獲得オファーを出していた。

しかしバルベルデはリバプールの中盤に欠けたピース。ミドルシュートの決定力、ドリブラーとしての推進力等の攻撃的なクオリティも高いが、ウルグアイ代表ＭＦの最大の魅力はその運動量。フィジカルも強く、果敢なタックルが売り物で、その泥臭い守備は今季増大した失点に苦しむリバプール復活の鍵となりそうだ。

リバプール、マンチェスターＵのどちらが獲得するとしても、最大のライバル同士の両者が本気で競えば、その移籍金高騰は必至。今季終了後の移籍市場で目玉となる補強になりえる。